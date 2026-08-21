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    NurExone gibt Abschluss einer Privatplatzierung über C$1.066.078 bekannt

    NurExone gibt Abschluss einer Privatplatzierung über C$1.066.078 bekannt
    Foto: adobe.stock.com

    TORONTO und HAIFA, Israel, 21. August 2026 / IRW-Press / NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) („NurExone“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das regenerative Therapien auf Exosomenbasis entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 1.938.326 Einheiten („Einheiten“) zu einem Preis von C$0,55 je Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt rund C$1.066.078,02 (das „Angebot“) abgeschlossen hat, vorbehaltlich der endgültigen Zustimmung der TSX Venture Exchange („TSXV“). Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus dem Angebot für allgemeine Betriebsmittelzwecke zu verwenden. An diesem Angebot nahmen keine Insider teil, und im Zusammenhang mit diesem Angebot wurden keine Vermittlungsgebühren gezahlt.

     

    Jede Einheit besteht aus (i) einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) und (ii) einem Warrant zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von C$0,69 je Stammaktie, vorbehaltlich einer möglichen Verkürzung der Laufzeit. Wenn der tägliche volumengewichtete durchschnittliche Handelspreis der Stammaktien an der TSXV während eines beliebigen Zeitraums von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen C$1,38 erreicht oder übersteigt, kann das Unternehmen nach schriftlicher Mitteilung an die Inhaber der Warrants (die „Mitteilung über die vorzeitige Fälligkeit“) das Ablaufdatum der Warrants auf den Tag vorverlegen, der 30 Tage nach dem Datum der Mitteilung über die vorzeitige Fälligkeit liegt. Werden die Warrants nicht bis zu diesem vorgezogenen Ablaufdatum ausgeübt, verfallen die Warrants und haben keine weitere Gültigkeit oder Wirkung.

     

    Das Angebot steht weiterhin unter dem Vorbehalt der endgültigen Zustimmung der TSXV. Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen ab dem Abschlussdatum einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 21. Dezember 2026 endet.

     

    Über NurExone

     

    NurExone ist ein an der TSXV, am OTCQB und in Frankfurt notiertes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein führendes Produkt ExoPTEN hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenschäden unterstützen. Regulatorische Meilensteine, darunter der Erhalt des Orphan-Drug-Status, unterstützen den Fahrplan des Unternehmens in Richtung klinischer Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-amerikanische Tochtergesellschaft, gegründet, um seine Aktivitäten und seine Wachstumsstrategie in Nordamerika zu verankern.

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