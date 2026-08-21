DAX startet stabil, obwohl Öl und Renditen wieder steigen

Im breiteren europäischen Handel gewann der Stoxx 600 rund 0,2 Prozent, der Euro Stoxx 50 legte 0,3 Prozent zu.

Der DAX fand zum Xetra-Start am Freitag zunächst keine klare Linie und pendelte um den Schlusskurs von Donnerstag. Zuletzt war das Börsenbarometer bei 26.002 Punkten weniger als 0,1 Prozent fester. Der MDAX legte 0,4 Prozent zu auf 31.830 Zähler. Damit halten sich die deutschen Börsen trotz einer wieder angespannteren Lage an den internationalen Anleihemärkten erstaunlich robust.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die kurze Entspannung bei den Renditen ist bereits wieder weitgehend verpufft. Nach dem überraschenden Eingreifen des US-Finanzministeriums am Mittwoch kletterte die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen wieder auf rund 5,25 Prozent, die zehnjährige auf etwa 4,71 Prozent. Anleger zweifeln zunehmend daran, dass höhere Rückkäufe von Staatsanleihen die strukturellen Probleme aus hoher Verschuldung und großen Defiziten dauerhaft lösen können. Gerade für hoch bewertete Technologieaktien bleiben steigende Finanzierungskosten damit ein Belastungsfaktor.

Asien: Nikkei schwach, restliche Region stabiler

An den asiatischen Börsen zeigt sich am Freitag ein gemischtes Bild. Der Nikkei 225 verliert rund 0,3 Prozent und steuert damit auf ein Wochenminus von mehr als 4,0 Prozent zu. Südkorea und Taiwan können sich dagegen leicht erholen. Der breit gefasste MSCI-Index für Asien ohne Japan gewinnt rund 0,4 Prozent.

In Japan sorgt zusätzlich die Inflation für Gesprächsstoff. Die Kerninflation zog im Juli wieder an und stärkt damit die Erwartung, dass die Bank of Japan bereits im September den Leitzins auf 1,25 Prozent erhöhen könnte.

Wall Street: Walmart und Bondmarkt drücken

Die Vorgaben aus den USA fallen dagegen schwach aus. Der Dow Jones verlor am Donnerstag 1,3 Prozent, der S&P 500 gab 0,9 Prozent nach und der Nasdaq Composite rund 1,0 Prozent. Belastet wurde der Markt neben den erneut steigenden Renditen vor allem von Walmart. Die Aktie brach nach enttäuschenden Umsatzzahlen um mehr als neun Prozent ein und zog auch andere Einzelhandelswerte nach unten.

Zum europäischen Handelsstart deutet sich zumindest eine leichte Stabilisierung an. Die Futures auf den Dow und den S&P 500 liegen rund 0,2 Prozent im Plus, die Nasdaq-Futures etwa 0,5 Prozent. Der nächste große Belastungstest für den KI-Sektor folgt allerdings bereits in der kommenden Woche mit den Quartalszahlen von Nvidia.

Öl bleibt gefährlich teuer – Gold auf Mehrmonatshoch

Am Rohstoffmarkt bleibt Öl einer der größten Risikofaktoren. Brent hatte im asiatischen Handel mit 94,71 US-Dollar je Barrel den höchsten Stand seit rund einem Monat erreicht. Zuletzt kostete ein Barrel rund 93,50 US-Dollar, WTI etwa 86,30 US-Dollar. Auf Wochensicht liegt Brent damit weiterhin mehr als 5 Prozent im Plus. Hintergrund sind die festgefahrenen Beziehungen zwischen den USA und Iran sowie neue Sanktionsdrohungen aus Washington.

Gold profitiert dagegen kräftig von der Unsicherheit und dem schwächeren Dollar. Der Preis liegt am Morgen bei rund 4.618 US-Dollar je Feinunze und steuert auf den dritten Wochengewinn in Folge zu. Auf Wochensicht hat das Edelmetall mehr als drei Prozent zugelegt.

Euro stark – Yen wartet auf die Bank of Japan

Am Devisenmarkt bleibt der US-Dollar unter Druck. Der Euro notiert am Morgen bei rund 1,1696 US-Dollar und damit nahe seinem höchsten Stand seit mehr als drei Monaten. Sorgen um die amerikanische Staatsverschuldung und Zweifel an der Wirksamkeit der Eingriffe des US-Finanzministeriums belasten den Greenback.

Der Yen handelt bei etwa 158,85 Yen je US-Dollar. Die höhere japanische Inflation verschärft den Druck auf die Bank of Japan, ihre Geldpolitik weiter zu normalisieren. Der Markt rechnet bereits mit einer Zinserhöhung im September – entscheidend dürfte daher sein, ob die Notenbank anschließend einen schnelleren Straffungskurs signalisiert.

Bitcoin setzt Rallye fort

Deutlich freundlicher bleibt die Stimmung am Kryptomarkt. Bitcoin hat die Marke von 70.000 US-Dollar zurückerobert und aktuell sogar mehr als 75.000 US-Dollar erreicht. Damit steht die Kryptowährung auf dem höchsten Niveau seit rund elf Wochen und hat innerhalb von zwei Tagen 12 Prozent an Wert gewonnen. Rückenwind liefern die Ausweitung der Treasury-Rückkäufe, der schwächere US-Dollar und neue Hoffnungen auf kryptofreundlichere Regeln in den USA.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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