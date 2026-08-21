🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFielmann AktievorwärtsNachrichten zu Fielmann

    ROUNDUP/Maue Nachfrage in Deutschland

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fielmann senkt Prognose - Aktie fällt

    Für Sie zusammengefasst
    • Fielmann senkt wegen Konsumflaute seine Prognose
    • Umsatzprognose 2026 auf 2,5 bis 2,55 Milliarden
    • Fielmann-Aktie verliert früh sechs Prozent
    ROUNDUP/Maue Nachfrage in Deutschland - Fielmann senkt Prognose - Aktie fällt
    Foto: PhotoDesign - stock.adobe.com

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Optikerkonzern Fielmann senkt seine Prognose für das laufende Jahr. Der Grund sei die anhaltend maue Konsumstimmung auf dem deutschen Heimatmarkt, teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend in Hamburg mit. Bei den Anlegern kam das gar nicht gut an.

    Für die Fielmann-Aktie ging es im frühen Handel am Freitag um sechs Prozent auf 39,30 Euro nach unten. Damit war das Papier das klare Schlusslicht im Kleinwerteindex SDax . Seit Jahresbeginn hat es etwas mehr als zehn Prozent verloren. Mit Blick auf die vergangenen zwölf Monate liegt der Kursverlust sogar bei 30 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fielmann Group AG!
    Long
    35,96€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 14,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    42,15€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 13,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Branchenexperte Harrison Woodin-Lygo von der Privatbank Berenberg wies darauf hin, dass die Konsumschwäche in Deutschland bereits in dem im Juli gegebenen Ausblick der Fielmann-Führung berücksichtigt gewesen sei. Daher enttäusche die Prognosesenkung nur sechs Wochen später. Allerdings reduziere das Unternehmen seine Abhängigkeit vom deutschen Markt durch seine zunehmende Internationalisierung.

    Der Umsatz des Konzerns soll 2026 um zwei bis fünf Prozent auf 2,5 bis 2,55 Milliarden Euro steigen. Zuvor hatte das Unternehmen 2,55 bis 2,6 Milliarden in Aussicht gestellt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwartet der Konzern nun bei 560 bis 580 Millionen. Zuvor hatte der Vorstand 590 bis 610 Millionen in Aussicht gestellt.

    Bereits Anfang Juli war Fielmann bei der Vorlage der vorläufigen Halbjahreszahlen vorsichtiger geworden und hatte bei beiden Kennziffern nur noch mit dem unteren Ende der Spannen gerechnet. Für die bereinigte Marge für das Ergebnis vor Steuern erwartet der Vorstand nun rund 12 Prozent. Bislang sollten es 12 bis 13 Prozent werden.

    Nach wie vor erwartet Fielmann für das zweite Halbjahr eine Beschleunigung des Umsatzwachstums. Treiber hierfür seien die verstärkte Expansion, zusätzliche Personalkapazitäten und Produktivitätssteigerungen.

    Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz von Fielmann dank des Ausbaus des internationalen Geschäfts um zwei Prozent auf 1,25 Milliarden Euro, wie das Unternehmen bereits Anfang Juli mitgeteilt hatte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich um vier Millionen auf 296 Millionen Euro. Der vollständige Halbjahresbericht soll am 27. August veröffentlicht werden./nas/err/stw/jha/

    Fielmann

    -1,78 %
    -5,42 %
    -4,71 %
    -13,71 %
    -31,31 %
    -12,16 %
    -37,49 %
    -45,33 %
    +103,16 %
    ISIN:DE0005772206WKN:577220
    Fielmann direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie

    Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 38,85 auf Tradegate (21. August 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um -5,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,26 Mrd..

    Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von +29,53 %/+63,21 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Fielmann - 577220 - DE0005772206

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fielmann. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die gesenkte Jahresprognose wegen schwacher Konsumstimmung in Deutschland: Das Umsatzwachstum 2026 wird nun mit 2–5 % und das bereinigte EBITDA mit 560–580 Mio. Euro erwartet. Nach dem Kursrutsch von rund 5 % halten einige die Reaktion für überzogen, andere sehen weiteres Rückschlagpotenzial bis 33 Euro. Technisch stehen die Unterstützung bei 38,72 Euro sowie mögliche Ziele von 44 Euro im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Fielmann eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Maue Nachfrage in Deutschland Fielmann senkt Prognose - Aktie fällt Der Optikerkonzern Fielmann senkt seine Prognose für das laufende Jahr. Der Grund sei die anhaltend maue Konsumstimmung auf dem deutschen Heimatmarkt, teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend in Hamburg mit. Bei den Anlegern kam das …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     