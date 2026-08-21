Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 21.08. - FTSE Athex 20 stark +1,84 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:53) bei 26.048,38 PKT und steigt um +0,26 %.
Top-Werte: RWE +2,01 %, Hochtief +2,00 %, Infineon Technologies +1,61 %
Flop-Werte: MTU Aero Engines -1,02 %, Rheinmetall -0,90 %, Siemens Healthineers -0,82 %
Der MDAX steht bei 31.851,23 PKT und gewinnt bisher +0,46 %.
Top-Werte: Salzgitter +4,78 %, ThyssenKrupp +4,71 %, Aurubis +2,89 %
Flop-Werte: RENK Group -2,00 %, CTS Eventim -1,57 %, HENSOLDT -1,28 %
Der TecDAX bewegt sich bei 4.065,90 PKT und steigt um +0,01 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +2,42 %, Nordex +2,05 %, SUESS MicroTec +1,91 %
Flop-Werte: Ottobock -1,34 %, HENSOLDT -1,28 %, Evotec -1,21 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.450,73 PKT und gewinnt bisher +0,46 %.
Top-Werte: Banco Santander +2,14 %, ASML Holding +1,87 %, Infineon Technologies +1,61 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -1,44 %, Rheinmetall -0,90 %, L'Oreal -0,66 %
Der AT 20 steht aktuell (09:59:50) bei 6.641,95 PKT und steigt um +1,06 %.
Top-Werte: voestalpine +2,23 %, STRABAG +1,98 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,81 %
Flop-Werte: Wienerberger -0,28 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,17 %, OMV -0,04 %
Der CH 20 steht aktuell (09:59:20) bei 14.334,91 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: Holcim +1,03 %, Amrize +0,82 %, Kuehne + Nagel International +0,77 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -0,81 %, Lonza Group -0,27 %, Alcon -0,19 %
Der FR 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.464,50 PKT und steigt um +0,10 %.
Top-Werte: ArcelorMittal +2,84 %, STMicroelectronics +2,46 %, Schneider Electric +1,56 %
Flop-Werte: Capgemini -1,65 %, Renault -1,45 %, Thales -1,19 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.650,00 PKT und steigt um +1,84 %.
Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +2,58 %, Public Power +1,86 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,53 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -0,26 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,16 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,06 %
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