Bavarian Nordic mit Doppelschlag: Prognose rauf, Aktienrückkauf größer

Der Umsatz im Bereich Reisegesundheit legte um 45 Prozent auf 1,022 Milliarden Dänische Kronen zu. Treiber waren vor allem RabAvert und Rabipur mit einem Plus von 55 Prozent auf 649 Millionen Dänische Kronen sowie Encepur mit einem Zuwachs von 58 Prozent auf 268 Millionen Dänische Kronen. Der Chikungunya-Impfstoff Vimkunya wuchs um 415 Prozent auf 37 Millionen Dänische Kronen.

Bavarian Nordic hat im zweiten Quartal 2026 deutlich mehr umgesetzt und seine Jahresprognose angehoben. Der Umsatz stieg um 23 Prozent auf 2,034 Milliarden Dänische Kronen (272 Millionen Euro). Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit Reiseimpfstoffen.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erreichte 925 Millionen Dänische Kronen (124 Millionen Euro). Die entsprechende Marge lag bei 45 Prozent.

Für das Gesamtjahr erwartet Bavarian Nordic nun einen Umsatz von rund 5,7 Milliarden Dänische Kronen (762 Millionen Euro) und damit das obere Ende der bisherigen Prognosespanne. Die Marge auf Basis des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll rund 30 Prozent erreichen. Zuvor waren etwa 28 Prozent erwartet worden.

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Vorstandschef Paul Chaplin sprach von einem starken ersten Halbjahr mit Rekordumsätzen im Reisegesundheitsgeschäft und robuster Profitabilität. Besonders die Nachfrage nach Tollwutimpfstoffen sei außergewöhnlich hoch. Auch Vimkunya gewinne weiter an Dynamik und ist inzwischen in den Vereinigten Staaten sowie in 14 europäischen Ländern erhältlich.

Zusätzlichen Rückenwind liefern neue Regierungsaufträge. Die US-Regierung zog Optionen im Wert von 97 Millionen US-Dollar für den Pockenimpfstoff Jynneos. Zudem erhielt Bavarian Nordic einen weiteren Auftrag über mehr als 700 Millionen Dänische Kronen.

Auch die Aktionäre sollen profitieren. Nach einem Rückkaufprogramm über 500 Millionen Dänische Kronen will der Konzern 2026 weitere eigene Aktien im Wert von bis zu 750 Millionen Dänische Kronen erwerben. Die Aktie haussiert.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bavarian Nordic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,85 % und einem Kurs von 27,80EUR auf Tradegate (21. August 2026, 10:20 Uhr) gehandelt.





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