ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax stabilisiert sich über 26.000 Punkten
- Dax stabilisiert sich nach vier Verlusttagen
- Leitindex steigt 0,31 Prozent auf 26.063 Punkte
- Fielmann und CTS Eventim verlieren deutlich an Wert
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich nach einer viertägigen Verlustserie am Freitag stabilisiert. Knapp eine Stunde nach Handelsbeginn stieg der deutsche Leitindex um 0,31 Prozent auf 26.063 Punkte. Damit schaffte er es nach Anlaufschwierigkeiten wieder über die viel beachtete Marke von 26.000 Punkten. Auf Wochensicht steuert der Index auf ein Minus von 1,4 Prozent zu.
Belastet hat in den vergangenen Tagen vor allem der Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten. Bisher hält der Dax aber die 21-Tage-Linie, womit aus technischer Sicht der kurzfristige Trend intakt bleibt.
Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Freitagvormittag 0,58 Prozent auf 31.901 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,5 Prozent hoch.
Die internationalen Vorgaben gaben dem Dax keine klaren Impulse. Mit dem japanischen Nikkei 225 und dem südkoreanischen Kospi entwickelten sich die wichtigsten der technologielastigen asiatischen Indizes in unterschiedliche Richtungen. In den USA hatte am Vortag vor allem der Leitindex Dow Jones Industrial klar nachgegeben und der technologielastige Nasdaq 100 nach dem europäischen Handelsende sein Kursniveau unter dem Strich etwa gehalten.
Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades konstatierte mit Blick auf die vergangenen Tage einen "geordneten Rückzug" der Anleger, denen die zunehmende Volatilität am Anleihemarkt zu schaffen mache.
Experte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners erinnerte mit Blick auf die viertägige Dax-Verlustserie daran, dass es fünf negative Handelstage in Folge zuletzt im April gegeben habe. "Allerdings war das Handelsvolumen gestern das bislang zweitniedrigste in diesem Kalenderjahr. Es werden also weiterhin nur in geringem Stil Gewinne mitgenommen", relativierte er die jüngste Marktentwicklung.
Vor dem Wochenende standen einige Nachzügler der Unternehmensberichtssaison im Fokus. Ein trüberer Geschäftsausblick brockte dem Optikerkonzern Fielmann einen Kursrutsch von 7,3 Prozent ein. Zeitweise sackten die Aktien bis auf 37,95 Euro und damit ein Tief seit dem Frühjahr 2023 ab. Das Unternehmen war schon Anfang Juli mit den vorläufigen Halbjahreszahlen vorsichtiger geworden und hatte für Umsatz und bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) das untere Ende der Zielspannen in Aussicht gestellt.
Einem Händler zufolge liegen die bisherigen Konsensschätzungen für den Umsatz und die bereinigte Ebitda-Marge knapp über den oberen Enden der neuen Zielspannen. Dass Fielmann im zweiten Halbjahr weiterhin eine Beschleunigung des Umsatzwachstums erwartet, besänftigte den Markt nicht.
Der Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim berichtete für das zweite Quartal erneut ein prozentual zweistelliges Wachstum für den Umsatz und das bereinigte Ebitda. Im Vergleich zum Jahresauftakt schwächte sich die Dynamik jedoch ab. Händler sprachen von einem durchwachsenen Zwischenbericht mit einer enttäuschenden Margenentwicklung. Die Aktien verloren trotz der bestätigten Jahresprognose 5,4 Prozent.
Beim Dialyseanbieter FMC sorgte die Meldung, dass der Medizinkonzern Fresenius seinen Anteil weiter reduziert hat, für einen Kursrückgang um 0,8 Prozent. Der Gesundheitskonzern verkauft 7,8 Millionen Aktien im Wert von rund 300 Millionen Euro an ausgewählte institutionelle Investoren. Dies entspricht rund 2,9 Prozent des Grundkapitals an FMC. Die Fresenius-Titel zeigten sich davon unbewegt./gl/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 55,65 auf Tradegate (21. August 2026, 10:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -8,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,67 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,34 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +55,07 %/+76,21 % bedeutet.
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QUELLEN (klickbar)
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1 · DAX Xetra-Kassa (Standard-Referenz)
Deutsche Börse / Börse Frankfurt: https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
2 · Vortag OHLC + Historie (Gegenprüfung der Xetra-Werte)
finanzen.net DAX: https://www.finanzen.net/index/dax
(Do 20.08.: O 26.050,95 · H 26.062,15 · T 25.914,11 · C 25.983,04 · −0,42 %)
tagesschau-Marktbericht (vierter Verlusttag, Schluss 25.983):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/marktberichte/marktbericht-dax-dow-nikkei-staatsverschuldung-100.html
Di/Mi-OHLC: finanzen.net-Ticker + finanzen100:
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/schwache-performance-in-frankfurt-dax-notiert-im-minus-15884683
https://www.finanzen100.de/index/dax-performance-index_H877766596_20735/
3 · Vorbörsliche Indikation (L&S, ~07:15 MESZ: 25.966,52)
onvista DAX: https://www.onvista.de/index/DAX-Index-20735
4 · Termine
dpa-AFX-TAGESVORSCHAU via onvista: https://www.onvista.de/news/2026/08-20-tagesvorschau-termine-am-21-august-2026-0-10-26545019
5 · US-Schlüsse vom Donnerstag
Dow (NYSE): https://www.nyse.com/quote/index/DJI — 52.759,21 · −1,32 %
NDX (Nasdaq OMX / Yahoo Finance): https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/NDX
https://finance.yahoo.com/quote/%5ENDX/history/ — 29.213,16 · −0,72 %
6 · 10J-US-Rendite (20.08.: 4,71 %)
Macromicro: https://en.macromicro.me/series/354/10year-bond-yield
7 · Brent (~93,3 USD)
onvista Rohstoffe: https://www.onvista.de/rohstoffe/Oelpreis-Brent-5389904
wallstreetONLINE: https://www.wallstreet-online.de/rohstoffe/oelpreis-brent
8 · PMI-Vorwerte Juli (DEU Verarb. 52,2 · DEU Dienste 49,8 · EUR Composite 51,9)
S&P Global PMI: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/d1e6f58e7dac4f7dbf2d435b7024002a
investing.com Kalender: https://de.investing.com/economic-calendar/
9 · Marken im Bild
Eigene Berechnung (Floor-Trader) auf den offiziellen Xetra-Schlussdaten.
Basis der Jahrespivots: Xetra 2025 (H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41).
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HINWEISE
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- Alle Kurse und Marken im Bild sind Xetra-Kassa. Indikationen (z. B. L&S)
sind KEINE Xetra-Kurse und nur klar gekennzeichnet verwendet.
- Alle Zeitangaben in MESZ.
- Die Kerzen sind eine eigene Darstellung aus belegten OHLC-Werten.
- Die Kerzenformationen sind eine Einordnung „aus meiner Sicht“, keine
Handelsempfehlung.
- Freitag: nach 20:00 Uhr keine weiteren Posts.
- Dow und Nasdaq erscheinen wegen der Aktualität erst wieder im
Nachmittagsbriefing.
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DISCLAIMER
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
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DAX Xetra-Kassa · Donnerstag ca. 07:30 Uhr MESZ · US-Indizes erst im Nachmittagsbild
hier nur Quellen und Hinweise
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DAX MITTWOCH (offizielle Xetra-Kassa, Börse Frankfurt)
- Eröffnung 26.146,12 · Hoch 26.187,82 · Tief 26.063,37 · Schluss 26.091,33 (−0,14 %)
- Spanne 124,45 Pkt · Schluss bei 22,5 % der Spanne
- Quelle: Deutsche Börse (live.deutsche-boerse.com → DAX → Kurshistorie):
https://live.deutsche-boerse.com/index/dax/kurshistorie/historische-kurse-und-umsaetze
- Hinweis: Das Mi-Hoch 26.187,82 lag knapp ÜBER der Jahres-R1 26.177 — die Marke
wurde getestet und wieder abgewiesen.
MARKEN FÜR DONNERSTAG (Floor-Trader, eigene Berechnung, nur Xetra)
- Eingang: H 26.187,82 · T 26.063,37 · C 26.091,33
- P 26.114,17 · R1 26.164,98 · S1 26.040,53 · R2 26.238,62 · S2 25.989,72 · R3 26.289,43 · S3 25.916,08
- Jahres-R1 26.177 (Traditional Jahr, Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41)
RAHMEN
- Drei rote Tage in Folge, aber der dritte war klein mit Dochten beidseitig: Abverkauf verliert an Kraft.
- Die Jahres-R1 26.177 wurde am Mittwoch getestet und abgewiesen — sie bleibt der Deckel für Erholungen.
- US-Schluss höher (Dow +0,22 %, S&P +0,21 %) nach Treasury-Rückkauf — Nasdaq-100 blieb im Minus (−0,16 %).
TERMINE HEUTE (MESZ)
- 08:00 DEU Erzeugerpreise 7/26 · 11:00 EUR Bauproduktion · 12:00 Bundesbank Monatsbericht
- 14:30 USA Philadelphia Fed + Erstanträge · 16:00 USA Frühindikator
https://www.onvista.de/news/2026/08-19-tagesvorschau-termine-am-20-august-2026-0-10-26544684
US-SCHLUSS MITTWOCH (Kontext)
- Dow 53.463,05 (+0,22 %) · S&P 500 7.707,98 (+0,21 %) · Nasdaq Comp. 26.331,09 (+0,16 %) · NDX 29.426,02 (−0,16 %)
https://abcnews.com/Business/wireStory/major-us-stock-indexes-fared-wednesday-8192026-135786651
https://indexes.nasdaqomx.com/Index/History/NDX
HINWEISE
- DAX-Standard-Quelle: offizielle Xetra-Kassa der Deutschen Börse (Börse Frankfurt):
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax · https://www.boerse-frankfurt.de/indices/dax
- Kerzen/Marken: eigene Darstellung, nur belegtes OHLC. „Absich." = Absicherung.
- Kein Setup ohne den genannten Auslöser; Ideen nur für die Xetra-Session.
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
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DAX Xetra-Kassa · Mittwoch ca. 07:15 Uhr MESZ · US-Indizes erst im Nachmittagsbild
hier nur Quellen und Hinweise
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DAX DIENSTAG (offizielle Xetra-Kassa, OHLC)
- Eröffnung 26.280,86 · Hoch 26.292,95 · Tief 26.119,54 · Schluss 26.128,36 (−0,80 %)
- Spanne 173,41 Pkt · Schluss bei 5,1 % der Spanne (nah am Tief)
- Quelle: tagesschau/Infront (Xetra) + dpa-AFX-Schlussbericht, Gegencheck finanzen.at
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-unter-druck-12108037
https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/schwache-performance-in-frankfurt-dax-fallt-zum-ende-des-dienstagshandels-1036471231
MARKEN FÜR MITTWOCH (Floor-Trader, eigene Berechnung, nur Xetra)
- Eingang: H 26.292,95 · T 26.119,54 · C 26.128,36
- P 26.180 · R1 26.241 · S1 26.068 · R2 26.354 · S2 26.007 · R3 26.414 · S3 25.894
- Jahres-R1 26.177 (Traditional Jahr, Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41)
RAHMEN
- DAX fiel unter die Jahres-R1 26.177 zurück → die Marke wirkt jetzt als Kappe.
- Pivot 26.180 und Jahres-R1 26.177 liegen fast deckungsgleich (Doppelmarke als Widerstand).
- Treiber: Bundes-/Staatsanleihen auf 15-Jahres-Hoch, Brent über 90 USD (Iran), schwache US-Vorgaben.
TERMINE HEUTE (MESZ)
- 08:00 GBR Verbraucherpreise · 09:10 EZB-Chefin Lagarde · 11:00 EUR HICP final
- 20:00 FOMC-Protokoll (Juli-Sitzung 28.–29.07.) — nach EU-Schluss, betrifft Donnerstag
https://www.wallstreet-online.de/wirtschaftskalender
https://blog.kraken.com/economic-brief/august-12-2026
US-SCHLUSS DIENSTAG (Kontext)
- Dow 53.343,40 (−0,22 %) · S&P 500 7.691,76 (−0,69 %) · Nasdaq-100 29.505,02 (−1,63 %)
https://www.cnbc.com/2026/08/17/stock-market-today-live-updates.html
https://indexes.nasdaqomx.com/Index/History/NDX
HINWEISE
- DAX-Standard-Quelle: offizielle Xetra-Kassa der Deutschen Börse (Börse Frankfurt):
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax · https://www.boerse-frankfurt.de/indices/dax
- Kerzen/Marken: eigene Darstellung, nur belegtes OHLC. „Absich." = Absicherung.
- Kein Setup ohne den genannten Auslöser; Ideen nur für die Xetra-Session.
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.