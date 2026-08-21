Tech-Crash unmittelbar voraus? Das spricht jetzt dafür!

Von dieser Liquidierungswelle haben sich Technologiewerte zuletzt gut erholen können. Vor allem starke Quartalszahlen, darunter von den beiden Hyperscalern Amazon und Microsoft , konnten die Wogen am Markt wieder glätten. Das verhalf dem Nasdaq 100 zuletzt zurück über die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Punkten.

Nach einer phänomenalen Rallye im zweiten Quartal trat der US-Technologieindex Nasdaq 100 wochenlang auf der Stelle, ehe er im Juli gefährlich wegzubrechen drohte – vor allem KI-Infrastruktur- und Halbleiterwerte gerieten stark unter Verkaufsdruck, nachdem massenhaft gehebelte und fremdfinanzierte Positionen liquidiert wurden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ein neues Verkaufssignal liegt bereits vor

Doch die Erholung steht auf tönernen Füßen, wie die vergangenen Tage bewiesen haben. Gegenwind für die Branche kommt einerseits vom unaufhaltsamen Anstieg der Anleiherenditen, welche den massiv fremdfinanzierten KI-Ausbau bedrohen. Andererseits ist die Lage auch charttechnisch angespannt, nachdem der Nasdaq 100 am Donnerstag unter die 50-Tage-Linie gefallen ist.

Verkehrte Welt: Technologiewerte als sicherer Hafen ...

Grundsätzlich befindet sich der Nasdaq 100 in einem übergeordneten und mehrjährigen Aufwärtstrend ausgehend vom letzten Bärenmarkttief im Herbst 2022. Doch zuletzt ist es immer häufiger zu hartnäckigen Konsolidierungsphasen mit zum Teil beträchtlichen Verlusten gekommen.

Der durch den Iran-Krieg hervorgerufene externe Schock wurde von Anlegerinnen und Anleger rasch verdaut – vor allem KI-Hardwaretitel dienten als sicherer Hafen, weil die geplanten Billionen-Investitionen der KI-Hyperscaler und langfristige Lieferverträge für finanzielle Visibilität sorgen. Gefragt waren vor allem die Anteile von Speicherchipherstellern wie Micron und SK Hynix.

... doch damit dürfte es jetzt vorbei sein

Doch seit Anfang Juni befindet sich der Nasdaq 100 wieder im Rückwärtsgang. Während fundamentaler Gegenwind von steigenden Marktzinsen kommt, sorgten von technischer Seite her bearishe Divergenzen in RSI und MACD für Gegenwind – den Rekordnotierungen im Bereich von 30.500 Punkten fehlte es daher trotz überkaufter Zustände vor allem im RSI an Bestätigung.

Nach dem Unterschreiten der 50-Tage-Linie Mitte Juli beschleunigte sich der Abverkauf, ehe ein überverkaufter RSI und die Liquidierung des Portfolios von Leopold Aschenbrenner dem Verkaufsdruck zunächst ein Ende setzten und sich US-Technologiewerte erholen konnten.

Die technischen Indikatoren trüben sich weiter ein

Doch diese Erholung dürfte bereits abgeschlossen sein. Trotz der Rückeroberung der 50-Tage-Linie, technisch ein Kaufsignal, konnte der Widerstand bei 30.000 Punkten nicht nachhaltig überwunden werden. Das führte in den vergangenen Tagen zu Gewinnmitnahmen und am Donnerstag zum erneuten Unterschreiten der 50-Tage-Linie, womit wieder ein Verkaufssignal vorliegt.

Dieses wird unterstützt durch die Abwärtstrends in den technischen Indikatoren. Vor allem der Trendstärkeindikator MACD deutet jetzt auf neuen Ärger hin. Er liegt zwar noch oberhalb der Nulllinie und zeigt damit einen intakten (kurzfristigen) Aufwärtstrend des Nasdaq 100 hin, doch er ist unter seine Signallinie gefallen, was den Verlust von Moment bedeutet und in der Regel bereits für weitere Abgaben ausreicht. Auch der neutral notierende RSI liefert keinen Rückenwind.

Mit zweistelligen Abgaben muss jetzt gerechnet werden

Anlegerinnen und Anleger sollten sich daher auf ein Anhalten der Verluste einstellen. Das gegenwärtig wahrscheinlichste Szenario ohne eine rasche Rückeroberung der 50-Tage-Linie ist das Zurücksetzen in den zwischenzeitlich verlassenen Abwärtstrendkanal und ein Test der Marke von 28.000 Punkten.

Sollte der Nasdaq 100 dabei erneut nach unten ausbrechen, dürften die 200-Tage-Linie sowie der Ausbruchsbereich um 26.000 Punkte getestet werden. Das entspricht einem Abwärtspotenzial von knapp 12 Prozent und deckt sich mit der Warnung von Jim Paulson, der jüngst vor einer US-Gesamtmarktkorrektur von 10 bis 20 Prozent gewarnt hat.

Gebannt wäre die technische Gefahr erst, wenn der Nasdaq 100 dauerhaft und durch die technischen Indikatoren bestätigt über den Widerstandsbereich zwischen 30.000 und 30.500 Punkten und auf neue Allzeithochs ausbrechen würde.

Fazit: Saisonalität und hohe Bewertungen als zusätzliche Belastungsfaktoren

Neben dem Anstieg der Anleiherenditen und technischen Verkaufssignalen gibt es noch zwei weitere Gründe für Anlegerinnen und Anleger, sich jetzt in Deckung zu begeben. Zum einen stehen mit dem September und Oktober zwei notorisch schwache Börsenmonate an – vor allem in Midterm-Wahljahren neigt der US-Markt dazu, in dieser Phase schwach zu tendieren und zwischen 6 und 7 Prozent an Wert einzubüßen.

Dazu kommt zum anderen ein hohes Bewertungsniveau. Je nach Quelle ist der Nasdaq 100 gegenwärtig mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zwischen 28 und 35 bewertet gegenüber einem langfristigen Mittel von etwa 24.

Zwar steigen die Unternehmensgewinne angesichts des KI-Booms gegenwärtig schnell, doch sollte sich dieser Verlangsamen oder sogar platzen – etwa, weil die Fremdfinanzierung noch teurer wird – dürfte es US-Technologiewerten unmöglich werden, in das gegenwärtig hohe Niveau hineinzuwachsen. Jetzt ein paar Chips vom Tisch zu nehmen und sich erst vor dem Beginn einer möglichen Jahresendrallye wieder zu positionieren, dürfte daher nicht verkehrt sein.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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