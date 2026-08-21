BERENBERG stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Gerhard Orgonas am Freitag. So liege der um 13 Prozent gestiegene Konzernumsatz um 8 Prozent über der Konsensschätzung. Das Ticket-Geschäft habe mit einem Umsatzsprung um ein Viertel von der anstehenden Olympiade in Los Angeles profitiert./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 05:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 56,25EUR auf Tradegate (21. August 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Gerhard Orgonas
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 88
Kursziel alt: 88
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Gerhard Orgonas
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
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