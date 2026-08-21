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    AKTIEN IM FOKUS

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    China-Impuls treibt Rohstoffwerte - Citi hebt Thyssenkrupp-Ziel

    Für Sie zusammengefasst
    • Chinas Impulse treiben europäische Rohstoffwerte an
    • Thyssenkrupp steigt fast fünf Prozent im MDax
    • Citigroup hebt Thyssenkrupps Kursziel auf 20 Euro
    AKTIEN IM FOKUS - China-Impuls treibt Rohstoffwerte - Citi hebt Thyssenkrupp-Ziel
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die zuletzt schwächelnden Rohstoffwerte haben am Freitag von Impulsen aus China profitiert. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Basic Resources lief seinen seit Anfang Juni vorherrschenden Korrekturtrend an. Angeführt wurde er von Aktien des Bergbauwerts Antofagasta mit gut 5 Prozent Kursplus. Aber auch Stahlwerte waren stark gefragt. So erholten sich Aktien von Thyssenkrupp an der Spitze des MDax um fast 5 Prozent, Salzgitter folgte mit plus 4,5 Prozent.

    Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg plant die chinesische Führung, die Konjunktur mit stärkeren Finanzhilfen anzukurbeln. Damit will man auf schwächere Wirtschaftsdaten im Juli reagieren.

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    Für Thyssenkrupp hob der Citigroup-Experte Ephrem Ravi zudem sein Kursziel deutlich auf 20 Euro und blieb bei seiner Kaufempfehlung. Er sieht die Essener weiter reich an Kurstreibern, reich an Finanzmitteln und mit Nachholbedarf bei der Bewertung. In der Vorwoche hatten die Aktien bei gut 14 Euro den höchsten Stand seit 2018 erreicht, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. 20 Euro hatten sie zuletzt im Jahr 2017 gekostet./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,18 % und einem Kurs von 45,38 auf Tradegate (21. August 2026, 09:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -5,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 8,22 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,778EUR. Von den letzten 9 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -16,73 %/+21,12 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Konsolidierung der ThyssenKrupp-Aktie nach dem Anstieg über 12 Euro. Im Fokus stehen der Widerstandsbereich bei 12,50–12,60 Euro, mögliche Ziele von 14 bis 20 Euro sowie das Risiko eines Rückfalls bis 10 Euro. Befürworter sehen weitere Chancen, unter anderem vor einem möglichen Börsengang der Materialsparte. Kritiker verweisen auf hohe Pensionsverpflichtungen, geringe Gewinne und eine aus ihrer Sicht hohe Bewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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