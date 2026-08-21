China-Impuls treibt Rohstoffwerte - Citi hebt Thyssenkrupp-Ziel

Molok schrieb 19.08.26, 22:39

Statement zu @NickelChrome

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Sorry...Sie haben in ihrem Leben vermutlich alles wichtige vergessen mit solch einem Statement...fernab jeglicher Fundamentalanalyse...



Vermutlich kommt der Tag schneller als Sie denken können und stehen die Tage vermutlich ohne Hose da.



In ihrem letzten Post (14.08.26 09:53:21) hatten Sie noch eingestanden das Sie den Fan Aktionären nicht folgen können.



Das war bisher Ihr bester Post auf dem ich heute Abend fast geantwortet hätte...



In allen Worten Positiv natürlich.....denn das war Ihre erste, ehrliche und wohl auch die letzte beste Analyse zu einem Unternehmen wie ThyssenKrupp...



Und jetzt schreiben Sie einen solchen Mist, der selbst mich erschüttert.

Ich denke als Zeitreisender und Kurzfristinvestor müssen Sie noch viel lernen..



Hier wird das so garantiert nichts..



Schade...ich dachte tatsächlich hier ein neues Forumsmitglied mit einer positiven Einstellung zu Thyssenkrupp zu finden mit Börsenerfahrung und einen exzellenten Sachverstand..oder platzt die Putoption jetzt vielleicht doch schneller als geplant......gut.....das weiß auch ich nicht, weil auch ich nicht in die Zukunft sehen kann..



Das Vertrauen...das haben Sie eben gerade in die Tonne gekloppt... Schade..und gut das ich mit meiner Meinung Gott sei Dank noch zurück gehalten habe...



Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeitreise...



Ich sagte ja schon der Tag kommt manchmal schnell näher als man hier denken und handeln kann.......

Versuchen Sie es einfach mal und nicht erst im hohen Alter mit der Taste Call...Schwester kommt...(siehe mein Statement Aktie Südzucker.....auch dort bin ich nicht unwesentlich im Plus.)........nichts für Ungut...aber ich wäre traurig, wenn Sie mit Ihrer Börsenerfahrung gegenüber ihren Followern ihr Vertrauen verlieren würden und in Zukunft einen Striptease machen müssten...denn dann wäre tatsächlich bestimmt nichts wirklich zu holen....😢

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