AKTIEN IM FOKUS
China-Impuls treibt Rohstoffwerte - Citi hebt Thyssenkrupp-Ziel
- Chinas Impulse treiben europäische Rohstoffwerte an
- Thyssenkrupp steigt fast fünf Prozent im MDax
- Citigroup hebt Thyssenkrupps Kursziel auf 20 Euro
FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die zuletzt schwächelnden Rohstoffwerte haben am Freitag von Impulsen aus China profitiert. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Basic Resources lief seinen seit Anfang Juni vorherrschenden Korrekturtrend an. Angeführt wurde er von Aktien des Bergbauwerts Antofagasta mit gut 5 Prozent Kursplus. Aber auch Stahlwerte waren stark gefragt. So erholten sich Aktien von Thyssenkrupp an der Spitze des MDax um fast 5 Prozent, Salzgitter folgte mit plus 4,5 Prozent.
Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg plant die chinesische Führung, die Konjunktur mit stärkeren Finanzhilfen anzukurbeln. Damit will man auf schwächere Wirtschaftsdaten im Juli reagieren.
Für Thyssenkrupp hob der Citigroup-Experte Ephrem Ravi zudem sein Kursziel deutlich auf 20 Euro und blieb bei seiner Kaufempfehlung. Er sieht die Essener weiter reich an Kurstreibern, reich an Finanzmitteln und mit Nachholbedarf bei der Bewertung. In der Vorwoche hatten die Aktien bei gut 14 Euro den höchsten Stand seit 2018 erreicht, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. 20 Euro hatten sie zuletzt im Jahr 2017 gekostet./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,18 % und einem Kurs von 45,38 auf Tradegate (21. August 2026, 09:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -5,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,75 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 8,22 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,778EUR. Von den letzten 9 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -16,73 %/+21,12 % bedeutet.
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Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.
Unter Downloads findest du die genauen Ausführungen in Einladung/Tagesordnung.
Dort kannst du, wenn ich richtig gelesen habe, unter 4. entnehmen, dass der spin-off tatsächlich im Oktober stattfindet.
Ebensolche Info fand ich hier
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69223952-thyssenkrupp-aktie-spin-off-fantasie-pur-ausbruch-kurz-bevor-16-euro-ziel-im-visier-012.htm
da ist für shareholder tka auch das Verhältnis 20:1 genannt.
Hoffe, es hilft weiter.
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Sorry...Sie haben in ihrem Leben vermutlich alles wichtige vergessen mit solch einem Statement...fernab jeglicher Fundamentalanalyse...
Vermutlich kommt der Tag schneller als Sie denken können und stehen die Tage vermutlich ohne Hose da.
In ihrem letzten Post (14.08.26 09:53:21) hatten Sie noch eingestanden das Sie den Fan Aktionären nicht folgen können.
Das war bisher Ihr bester Post auf dem ich heute Abend fast geantwortet hätte...
In allen Worten Positiv natürlich.....denn das war Ihre erste, ehrliche und wohl auch die letzte beste Analyse zu einem Unternehmen wie ThyssenKrupp...
Und jetzt schreiben Sie einen solchen Mist, der selbst mich erschüttert.
Ich denke als Zeitreisender und Kurzfristinvestor müssen Sie noch viel lernen..
Hier wird das so garantiert nichts..
Schade...ich dachte tatsächlich hier ein neues Forumsmitglied mit einer positiven Einstellung zu Thyssenkrupp zu finden mit Börsenerfahrung und einen exzellenten Sachverstand..oder platzt die Putoption jetzt vielleicht doch schneller als geplant......gut.....das weiß auch ich nicht, weil auch ich nicht in die Zukunft sehen kann..
Das Vertrauen...das haben Sie eben gerade in die Tonne gekloppt... Schade..und gut das ich mit meiner Meinung Gott sei Dank noch zurück gehalten habe...
Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeitreise...
Ich sagte ja schon der Tag kommt manchmal schnell näher als man hier denken und handeln kann.......
Versuchen Sie es einfach mal und nicht erst im hohen Alter mit der Taste Call...Schwester kommt...(siehe mein Statement Aktie Südzucker.....auch dort bin ich nicht unwesentlich im Plus.)........nichts für Ungut...aber ich wäre traurig, wenn Sie mit Ihrer Börsenerfahrung gegenüber ihren Followern ihr Vertrauen verlieren würden und in Zukunft einen Striptease machen müssten...denn dann wäre tatsächlich bestimmt nichts wirklich zu holen....😢
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@NickelChrome: sorry aber soviel Dummheit muss einfach bestraft werden 🙃