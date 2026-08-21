Coinbase Aktie explodiert - 21.08.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Coinbase Aktie. Mit einer Performance von +6,36 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,68 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Coinbase Aktie. Nach einem Plus von +5,68 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 157,27€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Coinbase in den letzten drei Monaten Verluste von -10,94 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coinbase Aktie damit um +18,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,21 %. Im Jahr 2026 gab es für Coinbase bisher ein Minus von -24,21 %.

Während Coinbase heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,22 %.

Coinbase Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,78 % 1 Monat +4,21 % 3 Monate -10,94 % 1 Jahr -43,36 %

Informationen zur Coinbase Aktie

Stand: 21.08.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 223 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,88 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.