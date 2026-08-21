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    Chartanalyse

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    Petrobras-Aktie: Nach starkem Rebound stabil nahe Drei-Jahres-Hoch

    Petrobras zeigt im Dreijahresvergleich ein lehrbuchreifes Comeback: Auf einen tiefen Rückschlag folgte eine dynamische Erholung, die den Titel nahe ans Mehrjahreshoch führte. Nun ringen Bullen und Bären in einer reifen Konsolidierungsphase um die nächste Trendentscheidung.

    Chartanalyse - Petrobras-Aktie: Nach starkem Rebound stabil nahe Drei-Jahres-Hoch

    Dreijahresbild: Vom Rückschlag zur dynamischen Erholung

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Petrobras-Aktie ein deutlich zyklisches Bild mit einem markanten Rückschlag und anschließender Trendwende. Nach einer längeren Phase seitwärts bis leicht abwärtsgerichteter Kurse mündete die Korrektur im Juni 2025 in einem Tief bei 5,095 Euro. Von dort startete eine kräftige Erholungsbewegung, die den Titel bis Anfang Mai 2026 auf ein neues Drei-Jahres-Hoch bei 8,995 Euro führte. Seither pendelt die Aktie auf erhöhtem Niveau in einer Konsolidierungsphase, in der Gewinne gesichert werden, ohne dass der übergeordnete Aufwärtstrend bislang gebrochen wurde.

    Aktuelle Lage im Spannungsfeld von Hoch und Tief

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 8,10 Euro (Stand 20.08.2026). Damit notiert Petrobras rund 9,9 Prozent unter dem Drei-Jahres-Hoch von 8,995 Euro, bleibt aber klar in dessen Nähe. Gleichzeitig hat sich der Wert deutlich vom markanten Tief bei 5,095 Euro abgesetzt: Ausgehend von diesem Niveau entspricht der aktuelle Kurs einem Plus von etwa 59 Prozent. Charttechnisch bewegt sich die Aktie damit im oberen Drittel der Dreijahresspanne – ein Zeichen dafür, dass die Bullen trotz der Konsolidierung weiterhin die Oberhand behalten.

    200-Tage-Linie: Solider Puffer nach unten

    Die vielbeachtete 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei rund 7,40 Euro. Mit einem Schlusskurs von 8,10 Euro handelt Petrobras etwa 9,5 Prozent darüber. Dieser Abstand signalisiert einen intakten mittelfristigen Aufwärtstrend, ohne in einen überhitzten Bereich vorzudringen. Solange der Kurs oberhalb dieser langfristigen Durchschnittslinie bleibt, ist der positive Trend aus technischer Sicht bestätigt. Rücksetzer in Richtung der 200-Tage-Linie wären in diesem Kontext eher als normale Zwischenkorrekturen innerhalb eines intakten Bullenmarktes zu werten.

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    Unterstützungen und Widerstände im aktuellen Chartbild

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 7,40 bis 7,50 Euro eine wichtige Unterstützungszone herausgebildet, die durch die Nähe zur 200-Tage-Linie zusätzlich an Bedeutung gewinnt. Darunter bietet die Region um 7,00 Euro eine weitere Auffanglinie, bevor im Bereich von 6,50 Euro eine tiefere, mittelfristige Unterstützung ins Auge fällt. Auf der Oberseite trifft die Aktie im Bereich von 8,50 bis 8,60 Euro auf einen ersten relevanten Widerstand, an dem sich in den vergangenen Wochen wiederholt Gewinnmitnahmen zeigten. Wird diese Zone überzeugend überwunden, rückt das Drei-Jahres-Hoch bei 8,995 Euro als nächster markanter Widerstand in den Fokus. Ein Ausbruch darüber würde den übergeordneten Aufwärtstrend nochmals bestätigen und neues Kurspotenzial eröffnen.

    Petroleo Brasileiro - Petrobras

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    ISIN:BRPETRACNOR9WKN:932443Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




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