Gold, Bitcoin, Zinsen: Der Aufstand gegen Bessent - und KI-Datencenter!

Das ist ein Unfall, der einfach passieren muss: US-Finanzminister Bessent scheitert - Gold, Zinsen (also die Anleihemärkte) und Bitcoin machen einen Aufstand gegen die US-Schulden-Orgie! Diesen Kampf kann Bessent nicht gewinnen - denn das Problem ist das Ende der Geduld wird immer weiter eskalierenden Defiziten und Schulden! Dieses strukturelle Problem kann durch ein bisschen Liquidität von Bessent eben nicht ansatzweise gelöst werden - und daher steigen die Zinsen, Gold und Bitcoin eben weiter! Hier passiert die Abstimmung mit den Füßen - es ist das Stoppschild für die Trump-Regierung, die nicht zuletzt durch den scheiternden Iran-Krieg aber immer weiter ins Schlamassel gerät. Ein Aufstand tobt in den USA nun auch gegen KI-Datencenter - alleine das wird die KI-Investitions-Blase platzen lassen..

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