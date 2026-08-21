🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Gold, Bitcoin, Zinsen: Der Aufstand gegen Bessent - und KI-Datencenter!

    Diesen Kampf kann Bessent nicht gewinnen - denn das Problem ist das Ende der Geduld wird immer weiter eskalierenden Defiziten und Schulden!

    Das ist ein Unfall, der einfach passieren muss: US-Finanzminister Bessent scheitert - Gold, Zinsen (also die Anleihemärkte) und Bitcoin machen einen Aufstand gegen die US-Schulden-Orgie! Diesen Kampf kann Bessent nicht gewinnen - denn das Problem ist das Ende der Geduld wird immer weiter eskalierenden Defiziten und Schulden! Dieses strukturelle Problem kann durch ein bisschen Liquidität von Bessent eben nicht ansatzweise gelöst werden - und daher steigen die Zinsen, Gold und Bitcoin eben weiter! Hier passiert die Abstimmung mit den Füßen - es ist das Stoppschild für die Trump-Regierung, die nicht zuletzt durch den scheiternden Iran-Krieg aber immer weiter ins Schlamassel gerät. Ein Aufstand tobt in den USA nun auch gegen KI-Datencenter - alleine das wird die KI-Investitions-Blase platzen lassen..

     

    Das Video "Gold, Bitcoin, Zinsen: Der Aufstand gegen Bessent - und KI-Datencenter!" sehen Sie hier..





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Gold, Bitcoin, Zinsen: Der Aufstand gegen Bessent - und KI-Datencenter! Das ist ein Unfall, der einfach passieren muss: US-Finanzminister Bessent scheitert - Gold, Zinsen (also die Anleihemärkte) und Bitcoin machen einen Aufstand gegen die US-Schulden-Orgie!
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     