US-Zölle
Hunderte Millionen Euro für deutsche Konzerne
- Deutsche Firmen erhielten 790 Millionen Euro zurück
- DHL erhielt allein 416 Millionen Euro erstattet
- Supreme Court erklärte die US-Zölle für rechtswidrig
BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem wegweisenden Urteil des Supreme Court in den USA haben deutsche Firmen Hunderte Millionen Euro wegen zu viel gezahlten Zöllen zurückbekommen. Insgesamt seien börsennotierten deutschen Unternehmen rund 790 Millionen Euro erstattet worden, berichtete die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf Finanzberichte und zusätzliche Unternehmensangaben.
Allein der Logistikriese DHL erhielt 416 Millionen Euro. Der Dax -Konzern will das Geld an seine Kunden weiterreichen, wie er jüngst mitteilte. Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers bekam gut 200 Millionen Euro zurück, wie Finanzvorstand Jochen Schmitz Ende Juli gesagt hatte. Andere Unternehmen erwarten laut "Wirtschaftswoche" noch in diesem Jahr ebenfalls hohe Rückzahlungen.
Insgesamt erstattete die US-Regierung zwischen Oktober 2025 und Ende Juni 2026 rund 81,3 Milliarden US-Dollar (aktuell 65,53 Mrd Euro). Im Vergleichszeitraum des vorigen Jahres lag die Summe bei knapp 5,3 Milliarden Dollar.
Das Oberste Gericht der USA hatte Mitte Februar Zölle auf Basis eines Notstandsgesetzes für rechtswidrig erklärt. Der Supreme Court befand, dass US-Präsident Trump seine Befugnisse überschritten hatte, als er umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner verhängte. Trump hat mittlerweile neue Zölle auf Grundlage anderer Gesetze verhängt./bvi/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 26.064 auf Ariva Indikation (21. August 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +1,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 44,62 Mrd..
Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Healthineers Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von -3,89 %/+44,16 % bedeutet.
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QUELLEN (klickbar)
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1 · DAX Xetra-Kassa (Standard-Referenz)
Deutsche Börse / Börse Frankfurt: https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
2 · Vortag OHLC + Historie (Gegenprüfung der Xetra-Werte)
finanzen.net DAX: https://www.finanzen.net/index/dax
(Do 20.08.: O 26.050,95 · H 26.062,15 · T 25.914,11 · C 25.983,04 · −0,42 %)
tagesschau-Marktbericht (vierter Verlusttag, Schluss 25.983):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/marktberichte/marktbericht-dax-dow-nikkei-staatsverschuldung-100.html
Di/Mi-OHLC: finanzen.net-Ticker + finanzen100:
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/schwache-performance-in-frankfurt-dax-notiert-im-minus-15884683
https://www.finanzen100.de/index/dax-performance-index_H877766596_20735/
3 · Vorbörsliche Indikation (L&S, ~07:15 MESZ: 25.966,52)
onvista DAX: https://www.onvista.de/index/DAX-Index-20735
4 · Termine
dpa-AFX-TAGESVORSCHAU via onvista: https://www.onvista.de/news/2026/08-20-tagesvorschau-termine-am-21-august-2026-0-10-26545019
5 · US-Schlüsse vom Donnerstag
Dow (NYSE): https://www.nyse.com/quote/index/DJI — 52.759,21 · −1,32 %
NDX (Nasdaq OMX / Yahoo Finance): https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/NDX
https://finance.yahoo.com/quote/%5ENDX/history/ — 29.213,16 · −0,72 %
6 · 10J-US-Rendite (20.08.: 4,71 %)
Macromicro: https://en.macromicro.me/series/354/10year-bond-yield
7 · Brent (~93,3 USD)
onvista Rohstoffe: https://www.onvista.de/rohstoffe/Oelpreis-Brent-5389904
wallstreetONLINE: https://www.wallstreet-online.de/rohstoffe/oelpreis-brent
8 · PMI-Vorwerte Juli (DEU Verarb. 52,2 · DEU Dienste 49,8 · EUR Composite 51,9)
S&P Global PMI: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/d1e6f58e7dac4f7dbf2d435b7024002a
investing.com Kalender: https://de.investing.com/economic-calendar/
9 · Marken im Bild
Eigene Berechnung (Floor-Trader) auf den offiziellen Xetra-Schlussdaten.
Basis der Jahrespivots: Xetra 2025 (H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41).
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HINWEISE
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- Alle Kurse und Marken im Bild sind Xetra-Kassa. Indikationen (z. B. L&S)
sind KEINE Xetra-Kurse und nur klar gekennzeichnet verwendet.
- Alle Zeitangaben in MESZ.
- Die Kerzen sind eine eigene Darstellung aus belegten OHLC-Werten.
- Die Kerzenformationen sind eine Einordnung „aus meiner Sicht“, keine
Handelsempfehlung.
- Freitag: nach 20:00 Uhr keine weiteren Posts.
- Dow und Nasdaq erscheinen wegen der Aktualität erst wieder im
Nachmittagsbriefing.
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DISCLAIMER
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
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DAX Xetra-Kassa · Donnerstag ca. 07:30 Uhr MESZ · US-Indizes erst im Nachmittagsbild
hier nur Quellen und Hinweise
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DAX MITTWOCH (offizielle Xetra-Kassa, Börse Frankfurt)
- Eröffnung 26.146,12 · Hoch 26.187,82 · Tief 26.063,37 · Schluss 26.091,33 (−0,14 %)
- Spanne 124,45 Pkt · Schluss bei 22,5 % der Spanne
- Quelle: Deutsche Börse (live.deutsche-boerse.com → DAX → Kurshistorie):
https://live.deutsche-boerse.com/index/dax/kurshistorie/historische-kurse-und-umsaetze
- Hinweis: Das Mi-Hoch 26.187,82 lag knapp ÜBER der Jahres-R1 26.177 — die Marke
wurde getestet und wieder abgewiesen.
MARKEN FÜR DONNERSTAG (Floor-Trader, eigene Berechnung, nur Xetra)
- Eingang: H 26.187,82 · T 26.063,37 · C 26.091,33
- P 26.114,17 · R1 26.164,98 · S1 26.040,53 · R2 26.238,62 · S2 25.989,72 · R3 26.289,43 · S3 25.916,08
- Jahres-R1 26.177 (Traditional Jahr, Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41)
RAHMEN
- Drei rote Tage in Folge, aber der dritte war klein mit Dochten beidseitig: Abverkauf verliert an Kraft.
- Die Jahres-R1 26.177 wurde am Mittwoch getestet und abgewiesen — sie bleibt der Deckel für Erholungen.
- US-Schluss höher (Dow +0,22 %, S&P +0,21 %) nach Treasury-Rückkauf — Nasdaq-100 blieb im Minus (−0,16 %).
TERMINE HEUTE (MESZ)
- 08:00 DEU Erzeugerpreise 7/26 · 11:00 EUR Bauproduktion · 12:00 Bundesbank Monatsbericht
- 14:30 USA Philadelphia Fed + Erstanträge · 16:00 USA Frühindikator
https://www.onvista.de/news/2026/08-19-tagesvorschau-termine-am-20-august-2026-0-10-26544684
US-SCHLUSS MITTWOCH (Kontext)
- Dow 53.463,05 (+0,22 %) · S&P 500 7.707,98 (+0,21 %) · Nasdaq Comp. 26.331,09 (+0,16 %) · NDX 29.426,02 (−0,16 %)
https://abcnews.com/Business/wireStory/major-us-stock-indexes-fared-wednesday-8192026-135786651
https://indexes.nasdaqomx.com/Index/History/NDX
HINWEISE
- DAX-Standard-Quelle: offizielle Xetra-Kassa der Deutschen Börse (Börse Frankfurt):
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax · https://www.boerse-frankfurt.de/indices/dax
- Kerzen/Marken: eigene Darstellung, nur belegtes OHLC. „Absich." = Absicherung.
- Kein Setup ohne den genannten Auslöser; Ideen nur für die Xetra-Session.
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
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DAX Xetra-Kassa · Mittwoch ca. 07:15 Uhr MESZ · US-Indizes erst im Nachmittagsbild
hier nur Quellen und Hinweise
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DAX DIENSTAG (offizielle Xetra-Kassa, OHLC)
- Eröffnung 26.280,86 · Hoch 26.292,95 · Tief 26.119,54 · Schluss 26.128,36 (−0,80 %)
- Spanne 173,41 Pkt · Schluss bei 5,1 % der Spanne (nah am Tief)
- Quelle: tagesschau/Infront (Xetra) + dpa-AFX-Schlussbericht, Gegencheck finanzen.at
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-unter-druck-12108037
https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/schwache-performance-in-frankfurt-dax-fallt-zum-ende-des-dienstagshandels-1036471231
MARKEN FÜR MITTWOCH (Floor-Trader, eigene Berechnung, nur Xetra)
- Eingang: H 26.292,95 · T 26.119,54 · C 26.128,36
- P 26.180 · R1 26.241 · S1 26.068 · R2 26.354 · S2 26.007 · R3 26.414 · S3 25.894
- Jahres-R1 26.177 (Traditional Jahr, Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41)
RAHMEN
- DAX fiel unter die Jahres-R1 26.177 zurück → die Marke wirkt jetzt als Kappe.
- Pivot 26.180 und Jahres-R1 26.177 liegen fast deckungsgleich (Doppelmarke als Widerstand).
- Treiber: Bundes-/Staatsanleihen auf 15-Jahres-Hoch, Brent über 90 USD (Iran), schwache US-Vorgaben.
TERMINE HEUTE (MESZ)
- 08:00 GBR Verbraucherpreise · 09:10 EZB-Chefin Lagarde · 11:00 EUR HICP final
- 20:00 FOMC-Protokoll (Juli-Sitzung 28.–29.07.) — nach EU-Schluss, betrifft Donnerstag
https://www.wallstreet-online.de/wirtschaftskalender
https://blog.kraken.com/economic-brief/august-12-2026
US-SCHLUSS DIENSTAG (Kontext)
- Dow 53.343,40 (−0,22 %) · S&P 500 7.691,76 (−0,69 %) · Nasdaq-100 29.505,02 (−1,63 %)
https://www.cnbc.com/2026/08/17/stock-market-today-live-updates.html
https://indexes.nasdaqomx.com/Index/History/NDX
HINWEISE
- DAX-Standard-Quelle: offizielle Xetra-Kassa der Deutschen Börse (Börse Frankfurt):
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax · https://www.boerse-frankfurt.de/indices/dax
- Kerzen/Marken: eigene Darstellung, nur belegtes OHLC. „Absich." = Absicherung.
- Kein Setup ohne den genannten Auslöser; Ideen nur für die Xetra-Session.
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.