Allein der Logistikriese DHL erhielt 416 Millionen Euro. Der Dax -Konzern will das Geld an seine Kunden weiterreichen, wie er jüngst mitteilte. Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers bekam gut 200 Millionen Euro zurück, wie Finanzvorstand Jochen Schmitz Ende Juli gesagt hatte. Andere Unternehmen erwarten laut "Wirtschaftswoche" noch in diesem Jahr ebenfalls hohe Rückzahlungen.

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem wegweisenden Urteil des Supreme Court in den USA haben deutsche Firmen Hunderte Millionen Euro wegen zu viel gezahlten Zöllen zurückbekommen. Insgesamt seien börsennotierten deutschen Unternehmen rund 790 Millionen Euro erstattet worden, berichtete die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf Finanzberichte und zusätzliche Unternehmensangaben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Insgesamt erstattete die US-Regierung zwischen Oktober 2025 und Ende Juni 2026 rund 81,3 Milliarden US-Dollar (aktuell 65,53 Mrd Euro). Im Vergleichszeitraum des vorigen Jahres lag die Summe bei knapp 5,3 Milliarden Dollar.

Das Oberste Gericht der USA hatte Mitte Februar Zölle auf Basis eines Notstandsgesetzes für rechtswidrig erklärt. Der Supreme Court befand, dass US-Präsident Trump seine Befugnisse überschritten hatte, als er umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner verhängte. Trump hat mittlerweile neue Zölle auf Grundlage anderer Gesetze verhängt./bvi/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 26.064 auf Ariva Indikation (21. August 2026, 10:40 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +1,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,46 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 44,62 Mrd.. Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Healthineers Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von -3,89 %/+44,16 % bedeutet.



