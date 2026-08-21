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    Schon 65 Mrd. Umsatz

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    Größter IPO aller Zeiten? Anthropic nimmt SpaceX ins Visier

    Anthropic plant einen Börsengang, der SpaceX' Rekord-IPO übertreffen soll. Der Claude-Entwickler könnte noch im August die Unterlagen einreichen, bei einem Run-Rate-Umsatz von 65 Milliarden Dollar.

    Für Sie zusammengefasst
    • Anthropic plant ein Rekord-IPO noch im August
    • Der Run-Rate-Umsatz erreichte 65 Milliarden Dollar
    • Hohe Kosten belasten trotz starkem Wachstum
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Schon 65 Mrd. Umsatz - Größter IPO aller Zeiten? Anthropic nimmt SpaceX ins Visier
    Foto: Andre M. Chang - ZUMA Press Wire

    Der Claude-Entwickler Anthropic peilt einen Börsengang an, der den bislang größten IPO der Geschichte überbieten soll. Nach Informationen aus Unternehmenskreisen kalkuliert die KI-Firma intern mit einem Emissionsvolumen auf Augenhöhe mit oder oberhalb der SpaceX-Erstnotiz, die Anfang 2026 75 Milliarden US-Dollar einbrachte. Noch in diesem Monat könnte Anthropic die öffentliche IPO-Einreichung bei der US-Börsenaufsicht vornehmen.

    Die Zahlen, die das Unternehmen dabei ins Feld führt, sind beeindruckend: Im zweiten Quartal 2026 erzielte Anthropic einen vorläufigen Umsatz von mehr als 11,5 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 787 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025. Der auf das Gesamtjahr hochgerechnete Run-Rate-Wert erreichte bis Ende Juli 65 Milliarden US-Dollar.

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    Im Mai hatte das erst fünf Jahre alte Unternehmen eine Finanzierungsrunde über 65 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von rund 965 Milliarden US-Dollar abgeschlossen und damit Konkurrent OpenAI überholt, der im März mit 852 Milliarden US-Dollar bewertet worden war.

    Auf der Kostenseite bleibt die Lage allerdings angespannt. Trotz eines positiven bereinigten Betriebsergebnisses im zweiten Quartal wies Anthropic für das Geschäftsjahr 2025 einen Nettoverlust von fast 42 Milliarden US-Dollar aus, etwa das Fünffache des Vorjahresverlustes von rund 8,3 Milliarden US-Dollar. Das Trainieren sogenannter Frontier-Modelle verschlingt enorme Rechenkapazitäten: Allein die Kosten für den Vertrag mit SpaceX über Rechenzentrumsleistungen könnte sich über drei Jahre auf einen zweistelligen Milliardenbetrag summieren.

    Gelingt der Börsengang in der geplanten Größenordnung, wäre 2026 das stärkste IPO-Jahr in der US-Geschichte. Bislang wurden in diesem Jahr bereits 160,6 Milliarden US-Dollar durch Neuemissionen eingesammelt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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