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Bavarian Nordic Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 21.08.2026
Am 21.08.2026 ist die Bavarian Nordic Aktie, bisher, um +8,93 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bavarian Nordic Aktie.
Bavarian Nordic ist ein dänischer Impfstoffspezialist mit Fokus auf Pocken-/Mpox-, Tollwut- und FSME-Impfstoffe (u.a. Jynneos/Imvanex, Rabipur, Encepur). Starke Position in Nischen- und Pandemie-/Biodefense-Märkten, wichtiger Lieferant für US-Regierung. Konkurrenten: GSK, Sanofi, Pfizer, Moderna, Emergent BioSolutions. USP: zugelassener nicht-replizierender Pockenimpfstoff, Biodefense-Expertise, spezialisierte Produktionskapazitäten.
Bavarian Nordic aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 21.08.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Bavarian Nordic Aktie. Mit einer Performance von +8,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bavarian Nordic Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,01 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 27,82€, mit einem Plus von +8,93 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +5,68 % bei Bavarian Nordic.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,44 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,53 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Bavarian Nordic auf +10,67 %.
Bavarian Nordic Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+14,44 %
|1 Monat
|+14,53 %
|3 Monate
|+5,68 %
|1 Jahr
|-19,51 %
Informationen zur Bavarian Nordic Aktie
Es gibt 79 Mio. Bavarian Nordic Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,20 Mrd. € wert.
Bavarian Nordic mit Doppelschlag: Prognose rauf, Aktienrückkauf größer
Bavarian Nordic wächst kräftig, hebt die Jahresprognose an und startet einen weiteren Aktienrückkauf. Besonders das Geschäft mit Reiseimpfstoffen und Vimkunya liefert starken Rückenwind.
Ist da noch mehr zu erwarten?
Die Bavarian Nordic-Aktie hat in den letzten Tage eine deutlich Erholung gezeigt und klettert am Freitagmorgen mit einem Kurssprung von +8% auf den höchsten Stand seit Jahresbeginn. Was gibt dem deutsch-dänischen Impfstoffhersteller frischen Rückenwind und können sich Anleger noch weitere Kurssteigerungen erwarten? Starke Zahlen und bessere Aussichten Auslöser der starken Performance der Bavarian Nordic-Aktie zum […] The post Bavarian Nordic-Aktie +8%: Ist da noch mehr zu erwarten? first appeared on sharedeals.de.
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Pfizer, Sanofi und Co.
Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,50 %. Sanofi notiert im Plus, mit +0,59 %. Valneva notiert im Minus, mit -1,26 %. Moderna legt um +4,35 % zu
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Ob die Bavarian Nordic Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bavarian Nordic Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.