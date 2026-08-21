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Ross Stores - Aktie zieht deutlich an - 21.08.2026
Am 21.08.2026 ist die Ross Stores Aktie, bisher, um +6,55 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ross Stores Aktie.
Ross Stores betreibt Off-Price-Einzelhandel (Ross Dress for Less, dd’s DISCOUNTS) mit Markenbekleidung, Heimtextilien und Deko zu reduzierten Preisen. Starke US-Marktstellung im Value-Segment, profitiert von preisbewussten Kunden. Hauptkonkurrenten: TJX (T.J. Maxx, Marshalls), Burlington. USP: fokussiertes Off-Price-Modell, große Filialdichte, ständig wechselndes Sortiment.
Ross Stores Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.08.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Ross Stores Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,55 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Ross Stores Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,45 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 208,85€, mit einem Plus von +6,55 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Ross Stores Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +11,11 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ross Stores Aktie damit um -0,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,41 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Ross Stores einen Anstieg von +36,85 %.
Ross Stores Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,95 %
|1 Monat
|+1,41 %
|3 Monate
|+11,11 %
|1 Jahr
|+66,64 %
Informationen zur Ross Stores Aktie
Es gibt 321 Mio. Ross Stores Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,00 Mrd. € wert.
Zahlen brillieren: Diese +25.730-%-Aktie ist einfach nicht aufzuhalten!
Der Schnäppchen-Einzelhändler Ross Stores hat am Donnerstagabend starke Quartalszahlen vorgelegt. Dafür wird die Aktie mit kräftigen Zugewinnen belohnt.
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von TJX Companies und Co.
TJX Companies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,41 %.
Ross Stores Aktie jetzt kaufen?
Ob die Ross Stores Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ross Stores Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.