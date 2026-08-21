Alibaba Group Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 21.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Alibaba Group Aktie. Sie fällt um -4,11 % auf 107,40€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,27 %, geht es heute bei der Alibaba Group Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Alibaba Group Verluste von -4,62 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alibaba Group Aktie damit um +2,29 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,70 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Alibaba Group um -17,38 % verloren.

Alibaba Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,29 % 1 Monat +1,70 % 3 Monate -4,62 % 1 Jahr +5,29 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Alibaba Group Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 21.08.2026, 10:47 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von rund 3,6 % nach enttäuschenden Quartalszahlen und Ausblicken. Starkes Cloud- und KI-Wachstum steht deutlich sinkenden Gewinnen, negativem Cashflow und stark gestiegenen Investitionen gegenüber. Einige halten weitere Abschläge für möglich, andere sehen die Investmentthese intakt. Kritisiert werden rückläufige Gewinne und ein inzwischen höheres KGV. Positiv bewertet werden KI-Potenzial, Monetarisierung und der Verkauf der Gaming-Sparte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Alibaba Group eingestellt.

Informationen zur Alibaba Group Aktie

Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 257,42 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von Alibaba Group

JD.com, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,40 %. Tencent notiert im Plus, mit +1,19 %. Sea (A) notiert im Plus, mit +1,49 %. PDD Holdings Incorporation (A) (A) verliert -0,78 %

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Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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