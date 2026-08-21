Moderna Aktie klettert deutlich - 21.08.2026

Mit einer Performance von +4,12 % konnte die Moderna Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Moderna Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -23,73 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 118,82€, mit einem Plus von +4,12 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Moderna Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +168,55 %.

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Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um +105,79 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +115,80 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +336,65 % gewonnen.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +105,79 % 1 Monat +115,80 % 3 Monate +168,55 % 1 Jahr +391,10 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 21.08.2026, 10:47 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Moderna-Kursanstieg von rund 5 % bei ungewöhnlich hohem Handelsvolumen. Diskutiert werden mögliche kurzfristige Rücksetzer, wobei Kursziele von 60 beziehungsweise unter 100 Dollar bis hin zu 500 Dollar reichen. Optimisten verweisen fundamental auf die Krebsimpfstoff-Pipeline, mFlusia, mResvia, weitere Zulassungen und das langfristige Potenzial der mRNA-Technologie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,84 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Rekordgewinne und trotzdem zweistellige Kursverluste: An der Börse zählt nicht nur das Ergebnis, sondern nur der Blick nach vorn in die Zukunft. Genau hier entstehen die spannendsten Chancen. Ein zyklischer Infrastrukturwert mit abkühlender Dynamik, …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Pfizer, Sanofi und Co.

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,50 %. Sanofi notiert im Plus, mit +0,59 %. Novavax notiert im Plus, mit +1,25 %. BioNTech legt um +0,74 % zu

Moderna Aktie jetzt kaufen?

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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