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    Besonders beachtet!

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    Ballard Power Systems Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 21.08.2026

    Am 21.08.2026 ist die Ballard Power Systems Aktie, bisher, um +5,11 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ballard Power Systems Aktie.

    Besonders beachtet! - Ballard Power Systems Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 21.08.2026
    Foto: Ballard Power Systems

    Ballard Power Systems (Kanada) entwickelt und produziert PEM-Brennstoffzellen v. a. für Busse, Lkw, Züge und stationäre Anwendungen. Fokus auf Wasserstoffmobilität, noch defizitär, aber technologisch führend im Schwerlastsegment. Wichtige Wettbewerber: Plug Power, Cummins, Toyota, Hyundai, PowerCell. Stärken: langjährige F&E, breite IP-Basis, Partnerschaften mit OEMs, hohe Systemzuverlässigkeit.

    Wie hat sich die Ballard Power Systems-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Ballard Power Systems Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,11 % auf 2,1380. Damit gewinnt die Aktie +0,1040  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Ballard Power Systems Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,22 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,1380, mit einem Plus von +5,11 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der Kurs der Ballard Power Systems Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -48,13 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ballard Power Systems Aktie damit um -8,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,54 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Ballard Power Systems einen Rückgang von -2,15 %.

    Ballard Power Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,63 %
    1 Monat -15,54 %
    3 Monate -48,13 %
    1 Jahr +29,57 %
    Stand: 21.08.2026, 10:48 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Ballard Power Systems Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Ballard-Aktie von etwa 5,40 auf 2,03 Euro trotz nur moderater Marktkorrektur. Diskutiert werden der GeoPura-Deal, mögliche bessere Margen und zusätzliche Aufträge, aber auch hoher Cash-Abfluss und Verwässerung. Skepsis gegenüber Strategie, Umsatzentwicklung und anhaltendem Cashburn steht Hoffnungen auf KI-Rechenzentren, Vertiv und Impulse durch den Investorentag gegenüber.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Ballard Power Systems eingestellt.

    Zur Ballard Power Systems Diskussion

    Informationen zur Ballard Power Systems Aktie

    Es gibt 302 Mio. Ballard Power Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 635,58 Mio. € wert.

    Almonty Industries, Anglogold Ashanti & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    ITM Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,65 %. Plug Power notiert im Minus, mit -0,12 %.

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    Ob die Ballard Power Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ballard Power Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Ballard Power Systems

    +1,87 %
    -8,80 %
    -15,70 %
    -48,23 %
    +29,57 %
    -44,57 %
    -83,24 %
    +10,57 %
    -60,14 %
    ISIN:CA0585861085WKN:A0RENB
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