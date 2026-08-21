Robinhood Markets Registered (A) Aktie mit starker Tagesperformance - 21.08.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Robinhood Markets Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,22 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Robinhood Markets Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,71 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 85,70€, mit einem Plus von +5,22 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Robinhood Markets, Inc. bietet eine benutzerfreundliche Plattform für provisionsfreien Handel mit Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen, um den Zugang zu Finanzmärkten zu demokratisieren. Als führende Plattform für junge Investoren konkurriert Robinhood mit E*TRADE, Charles Schwab und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die einfache App-Nutzung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Robinhood Markets Registered (A) Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +26,51 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Robinhood Markets Registered (A) Aktie damit um -4,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,68 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Robinhood Markets Registered (A) -15,93 % verloren.

Robinhood Markets Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,62 % 1 Monat -6,68 % 3 Monate +26,51 % 1 Jahr -8,95 %

Informationen zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie

Stand: 21.08.2026, 10:48 Uhr

Es gibt 791 Mio. Robinhood Markets Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,30 Mrd. € wert.

Robinhood Markets Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Robinhood Markets Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.