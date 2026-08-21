🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMilDef Group AktievorwärtsNachrichten zu MilDef Group

    Nebenwert explodiert

    1909 Aufrufe 1909 0 Kommentare 0 Kommentare

    Europas stärkste Rüstungsaktie 2026? Diese Aktie schlägt Rheinmetall und Saab

    Mehr als 70 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn: Dieser schwedische Spezialist profitiert von der Welle des Rüstungsbooms.

    Für Sie zusammengefasst
    • Mildef Group erzielt über 70 Prozent Kursplus
    • Mildef liefert robuste Computersysteme fürs Militär
    • Neue Rahmenverträge treiben Mildefs Wachstum voran
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Nebenwert explodiert - Europas stärkste Rüstungsaktie 2026? Diese Aktie schlägt Rheinmetall und Saab
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Ein kleiner schwedischer Rüstungsspezialist stellt 2026 selbst große Namen wie Rheinmetall und Saab in den Schatten. Die Aktie von Mildef Group hat seit Jahresbeginn mehr als 70 Prozent zugelegt und ist damit laut Bloomberg Europas stärkster Rüstungswert.

    MilDef Group

    -1,80 %
    -9,75 %
    +12,24 %
    +12,07 %
    +40,76 %
    +181,95 %
    +285,64 %
    +441,89 %
    ISIN:SE0016074249WKN:A3CSTF
    MilDef Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Thales!
    Short
    272,31€
    Basispreis
    2,05
    Ask
    × 14,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    240,43€
    Basispreis
    1,41
    Ask
    × 14,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mildef produziert robuste Laptops, Server und Bildschirme für militärische Fahrzeuge. Vorstandschef Daniel Ljunggren sieht das Unternehmen als Profiteur einer "dritten Welle" steigender Verteidigungsausgaben. Nach Munition und klassischem Großgerät fließe zunehmend Geld in Computersysteme, Drohnen und digitale Führungstechnik.

    "Wir befinden uns in der dritten Welle, auf der nächsten Stufe in diesem Ökosystem", sagte Ljunggren gegenüber Bloomberg. Während die Rally bei Rheinmetall und Saab zuletzt an Schwung verlor, beschleunigte sich der Kursanstieg bei Mildef.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31. August 2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Im Juli sicherte sich das Unternehmen zwei Rahmenverträge mit jeweils sieben Jahren Laufzeit. Ein Auftrag für die schwedischen Streitkräfte hat ein Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Schwedischen Kronen (135 Millionen Euro). Ein weiterer Vertrag mit der Bundeswehr könnte bis zu 527 Millionen Euro erreichen.

    Auch andere Verteidigungstechnologie-Unternehmen profitieren vom Wandel der Militärausgaben. Exail Technologies, ein Hersteller von Unterwasser-Drohnen, legte 45 Prozent zu seit Anfang Januar. Thales vereinbarte Anfang Juli die Übernahme des Unternehmens. Auch TKMS zählt nach großen Aufträgen aus Deutschland und Kanada zu den Gewinnern.

    Barclays rechnet allerdings mit stärkeren Unterschieden zwischen den Rüstungswerten. Analyst Afonso Osorio erwartet "eine stärkere Differenzierung". Transparenz, Portfolioqualität und operative Umsetzung würden für Anleger wichtiger.

    Mildef will nun die Produktion hochfahren und seinen Marktanteil ausbauen. Gleichzeitig prüft der Konzern weitere Übernahmen und Partnerschaften im Ausland. "Dieses Radar ist ständig eingeschaltet", sagte Ljunggren.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nebenwert explodiert Europas stärkste Rüstungsaktie 2026? Diese Aktie schlägt Rheinmetall und Saab Mehr als 70 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn: Dieser schwedische Spezialist profitiert von der Welle des Rüstungsbooms.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     