Ein kleiner schwedischer Rüstungsspezialist stellt 2026 selbst große Namen wie Rheinmetall und Saab in den Schatten. Die Aktie von Mildef Group hat seit Jahresbeginn mehr als 70 Prozent zugelegt und ist damit laut Bloomberg Europas stärkster Rüstungswert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mildef produziert robuste Laptops, Server und Bildschirme für militärische Fahrzeuge. Vorstandschef Daniel Ljunggren sieht das Unternehmen als Profiteur einer "dritten Welle" steigender Verteidigungsausgaben. Nach Munition und klassischem Großgerät fließe zunehmend Geld in Computersysteme, Drohnen und digitale Führungstechnik.

"Wir befinden uns in der dritten Welle, auf der nächsten Stufe in diesem Ökosystem", sagte Ljunggren gegenüber Bloomberg. Während die Rally bei Rheinmetall und Saab zuletzt an Schwung verlor, beschleunigte sich der Kursanstieg bei Mildef.

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Im Juli sicherte sich das Unternehmen zwei Rahmenverträge mit jeweils sieben Jahren Laufzeit. Ein Auftrag für die schwedischen Streitkräfte hat ein Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Schwedischen Kronen (135 Millionen Euro). Ein weiterer Vertrag mit der Bundeswehr könnte bis zu 527 Millionen Euro erreichen.

Auch andere Verteidigungstechnologie-Unternehmen profitieren vom Wandel der Militärausgaben. Exail Technologies, ein Hersteller von Unterwasser-Drohnen, legte 45 Prozent zu seit Anfang Januar. Thales vereinbarte Anfang Juli die Übernahme des Unternehmens. Auch TKMS zählt nach großen Aufträgen aus Deutschland und Kanada zu den Gewinnern.

Barclays rechnet allerdings mit stärkeren Unterschieden zwischen den Rüstungswerten. Analyst Afonso Osorio erwartet "eine stärkere Differenzierung". Transparenz, Portfolioqualität und operative Umsetzung würden für Anleger wichtiger.

Mildef will nun die Produktion hochfahren und seinen Marktanteil ausbauen. Gleichzeitig prüft der Konzern weitere Übernahmen und Partnerschaften im Ausland. "Dieses Radar ist ständig eingeschaltet", sagte Ljunggren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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