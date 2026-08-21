ROUNDUP
Ticketabsatz treibt CTS Eventim weiter an - Aktienkurs fällt
- CTS Eventim steigert Umsatz und Gewinn im Quartal
- Ticketgeschäft treibt das Wachstum deutlich an
- Aktie fällt zunächst, Jahresprognose bleibt bestätigt
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach Konzerten und anderen Veranstaltungen treibt den Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim weiter an. Im zweiten Quartal legten Umsatz und Gewinn deutlich zu - allerdings nicht so stark wie zum Jahresstart. Dabei profitierte CTS Eventim von kräftigen Zuwächsen im Ticketgeschäft. Auch die eigenen Veranstaltungen legten zu, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in München mitteilte. An der Börse kamen die Neuigkeiten am Freitag jedoch schlecht an.
Die CTS-Aktie verlor zunächst fast 10 Prozent, berappelte sich dann aber. Am späten Vormittag notierte sie nur noch 1 Prozent im Minus. Seit dem Jahreswechsel hat sie damit rund 27 Prozent eingebüßt.
Dabei werteten Analysten die jüngsten Quartalszahlen als solide. Die Geschäftsdynamik sei intakt, schrieb Branchenexpertin Lara Simpson von der US-Bank JPMorgan. Gerhard Orgonas von der Privatbank Berenberg sah den Quartalsumsatz acht Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung. Das Ticketgeschäft habe von den anstehenden Olympischen Spielen in Los Angeles profitiert.
"In einem wirtschaftlich und geopolitisch anspruchsvollen Umfeld wächst CTS Eventim konstant profitabel", sagte Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg und bestätigte seine Geschäftsprognose für das laufende Jahr. Die starke Position des Unternehmens in Europa und seine wachsende globale Präsenz seien die Basis für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren.
Im zweiten Quartal erzielte CTS Eventim einen Umsatz von gut 899 Millionen Euro und damit rund 13 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im Vergleich zum ersten Quartal, als das Unternehmen ein Umsatzplus von 23 Prozent erreicht hatte, schwächte sich die Entwicklung jedoch ab.
Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um rund sechs 6 Prozent auf gut 106 Millionen Euro. Hier trug der Ticketverkauf den Löwenanteil bei. Der Überschuss sprang jedoch um 30 Prozent auf 56,7 Millionen Euro nach oben.
An seiner Jahresprognose hält Schulenberg fest. So sollen der Umsatz und der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen weiterhin leicht wachsen./stw/nas/err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 57,15 auf Tradegate (21. August 2026, 10:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -8,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,67 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,51 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +53,44 %/+74,37 % bedeutet.
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ich denke die Aktie ist günstig und hat weiteres potential,
Und bei solchen Zahlen wird der Kurs erstmal bis auf 54 Euro abverkauft, wie Krank kann Börse sein .
CTS Eventim: Umsatz und Ergebnis im 1. Halbjahr 2026 stark gewachsen
Dynamisches Wachstum prägt das erste Halbjahr 2026: Der Konzern legt bei Umsatz, Ertrag und Ergebnis je Aktie deutlich zu – getragen von starkem Ticketing und Live Entertainment
Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 16,9 % auf 1,513 Mrd. Euro; das Adjusted EBITDA erhöhte sich um 12,4 % auf 225,4 Mio. Euro.
Das EBIT wuchs um 15,3 % auf 174,6 Mio. Euro, während das Ergebnis je Aktie um 34,2 % auf 1,25 Euro zulegte.
Das Ticketing-Segment steigerte den Umsatz um 13,9 % auf 473,3 Mio. Euro und das Adjusted EBITDA um 3,4 % auf 172,5 Mio. Euro.
Im Live-Entertainment-Segment erhöhte sich der Umsatz um 18,6 % auf 1,061 Mrd. Euro; das Adjusted EBITDA sprang um 57,1 % auf 52,9 Mio. Euro.
Das Wachstum im Live Entertainment wurde insbesondere durch ein starkes internationales Portfolio aus Tourneen, Konzerten und Festivals in Deutschland, Italien und den USA getragen.
Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026 und blickt optimistisch auf den weiteren Geschäftsverlauf.