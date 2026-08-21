ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Ahold Delhaize auf 'Underweight'
- JPMorgan belässt Ahold Delhaize auf Underweight
- Kursziel bleibt unverändert bei 24,07 Euro
- Schwächerer Ausblick von Walmart stützt Skepsis
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 24,07 Euro auf "Underweight" belassen. Nachrichten aus den USA, vornehmlich ein schwacher Ausblick von Walmart, stützten seine skeptische Einschätzung der Aktien von Ahold Delhaize, schrieb Borja Olcese am Freitag. Ein sich abschwächendes Marktumfeld und ein sich verschärfender Wettbewerb würden offensichtlich./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 08:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 08:08 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 31,00 auf Tradegate (21. August 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie um -5,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,95 %.
Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Ahold Delhaize bezifferte sich zuletzt auf 27,36 Mrd..
Koninklijke Ahold Delhaize zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -22,66 %/+38,58 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 24,07 Euro
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