JPMorgan belässt Ahold Delhaize auf 'Underweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 31,00 auf Tradegate (21. August 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie um -5,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,95 %.

Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Ahold Delhaize bezifferte sich zuletzt auf 27,36 Mrd..

Koninklijke Ahold Delhaize zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -22,66 %/+38,58 % bedeutet.