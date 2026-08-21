DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Sell'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Die Wachstumsraten in China seien die entscheidende Stellschraube für die Bewertung der L'Oreal-Aktien, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Mit Blick auf das zweite Halbjahr gebe es diesbezüglich unverändert Risiken. Die chinesischen Einfuhren französischer Schönheitsprodukte seien im Juli auf Jahressicht um 15 Prozent zurückgegangen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 382,5EUR auf Tradegate (21. August 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 340
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 340
Währung: EUR
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