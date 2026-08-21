DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Die Wachstumsraten in China seien die entscheidende Stellschraube für die Bewertung der L'Oreal-Aktien, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Mit Blick auf das zweite Halbjahr gebe es diesbezüglich unverändert Risiken. Die chinesischen Einfuhren französischer Schönheitsprodukte seien im Juli auf Jahressicht um 15 Prozent zurückgegangen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 382,5EUR auf Tradegate (21. August 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

