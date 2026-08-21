🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    AWSX der Telegram-Trader.de

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silber gibt Schub! Diese technische Marke könnte jetzt entscheidend werden

    Das US-Finanzministerium will die Rückkäufe langfristiger Staatsanleihen deutlich ausweiten und damit den Markt stabilisieren. Die Rendite der 30-jährigen US-Anleihe gab daraufhin zeitweise deutlich nach.

    AWSX der Telegram-Trader.de - Silber gibt Schub! Diese technische Marke könnte jetzt entscheidend werden

    Für Edelmetalle ist das Rückenwind. Gold und Silber sprangen unmittelbar nach oben. Für mich zeigt die Entwicklung aber vor allem eines: Bei inzwischen fast 40 Billionen US-Dollar Staatsschulden werden steigende Finanzierungskosten zunehmend zum Problem. Die Anleihekäufe können den Markt kurzfristig beruhigen, lösen das Schuldenproblem aber natürlich nicht.


    Die technische Lage:

    Mein letzter Artikel zur technischen Lage beim Silberpreis erschien damit gerade noch rechtzeitig. Silber machte sich anschließend auf, über die 50-Tage-Linie in Richtung 200-Tage-Linie vorzustoßen und dort zunächst einige Tage zu konsolidieren. Jetzt hat der Silberpreis auch die EMA 200 überwunden und damit ein wichtiges technisches Signal geliefert.

    Silber befindet sich bereits auf dem Weg zur 70-Dollar-Marke. Dort dürfte zunächst ein erster Widerstand warten und eine kleinere Konsolidierungsphase einsetzen.

    Bleibt das bullishe Sentiment bestehen und steigt der Silberpreis nachhaltig über die Marke von 70 bis 71 Dollar, liegen die nächsten Ziele für mich bei rund 78 Dollar. Darüber rückt dann auch ein möglicher Gap-Close bei etwa 84 Dollar in den Fokus.

    TT- Sonderreport erschien mit gutem Timing:

    Besonders freuen dürften sich die Leser meines aktuellen Reports „Vermögen schützen. Wie Sie mit physischem Gold und Silber die Kaufkraft sichern“. Darin enthalten waren vier Hebelprodukte auf den Silberpreis, die bislang eine überragende Performance abgeliefert haben.

    Das spekulativste Produkt liegt inzwischen deutlich über 60 Prozent im Gewinn, während sich das konservativste Produkt auf die 35-Prozent-Marke zubewegt. Damit liegen bislang alle vier Positionen im Plus und insbesondere die spekulativeren Produkte konnten bereits deutliche Gewinne erzielen.

    Noch wichtiger wäre mir allerdings, dass möglichst viele Leser den Report nicht nur zum Anlass genommen haben, auf steigende Silberpreise zu spekulieren, sondern tatsächlich bei einem Münzhändler ihres Vertrauens waren und ihren ersten physischen Bestand an Gold oder Silber aufgebaut haben. Denn genau das war die eigentliche Intention des Reports.

    Den Report können Sie auch heute noch downloaden. Die grundlegenden Inhalte und Überlegungen bleiben auch für die Zukunft relevant. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist eine kurze und kostenlose Registrierung auf unserem Portal Renditemanufaktur. Anschließend könnt ihr den Report und viele weitere kostenlose Inhalte ganz unkompliziert herunterladen.

    https://rendite.link/edelmetalle

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AWSX der Telegram-Trader.de Silber gibt Schub! Diese technische Marke könnte jetzt entscheidend werden Das US-Finanzministerium will die Rückkäufe langfristiger Staatsanleihen deutlich ausweiten und damit den Markt stabilisieren. Die Rendite der 30-jährigen US-Anleihe gab daraufhin zeitweise deutlich nach.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     