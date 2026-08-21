audius: Halbjahresumsatz +23 %, EBITDA +16 % – Jahresausblick
Trotz deutlichem Wachstum bei Umsatz und Ergebnis passt audius seine Jahresziele an und setzt auf Restrukturierung sowie KI-gestützte Effizienzsteigerungen.
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- audius steigerte die Gesamtleistung im ersten Halbjahr 2026 vorläufig und ungeprüft um 23 % auf 58,5 Mio. Euro (Vorjahr: 47,5 Mio. Euro).
- Das EBITDA erhöhte sich um 16 % auf 3,3 Mio. Euro gegenüber 2,9 Mio. Euro im Vorjahr.
- Die eigenen Planungen wurden aufgrund des anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds, insbesondere beim organischen Wachstum, nicht vollständig erreicht.
- Der Auftragsbestand stieg zum 30. Juni 2026 auf 103,1 Mio. Euro und signalisiert weiteres Wachstum; die daraus resultierenden Umsätze werden überwiegend erst 2027 wirksam.
- audius senkt die Jahresprognose: Erwartet werden nun rund 120 Mio. Euro Gesamtleistung (bisher über 125 Mio. Euro) und ein EBITDA von 8–9 Mio. Euro (bisher über 10 Mio. Euro).
- Zur Verbesserung der Profitabilität wurde ein Restrukturierungsprogramm mit Personalkosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen durch künstliche Intelligenz gestartet; der Halbjahresbericht erscheint am 27. August 2026.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei audius ist am 31.08.2026.
Der Kurs von audius lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,97 % im Minus.
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