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    O'Key Group Unveils H1 2026 Operational & Financial Results

    DA! delivered solid momentum in H1 2026, combining double-digit revenue growth, stronger profitability and a steadily expanding store network.

    O'Key Group Unveils H1 2026 Operational & Financial Results
    Foto: adobe.stock.com
    • DA! retail revenue increased 10.0% year-on-year to RUB 43.0 billion in H1 2026, supported by 6.6% like-for-like growth and a 4.2% expansion in selling space.
    • The Group’s total revenue rose 10.4% year-on-year to RUB 43.3 billion, driven by higher retail revenue and rental income.
    • Gross profit grew 13.8% to RUB 10.0 billion, while gross margin improved by 0.7 percentage points to 23.0%.
    • EBITDA increased 6.7% to RUB 4.2 billion, although the EBITDA margin declined from 9.9% to 9.6% due to temporarily higher operating expenses.
    • Net profit from continuing operations rose 17.3% year-on-year to RUB 1.2 billion.
    • The DA! chain expanded to 236 stores, up from 226 a year earlier; in May 2026, the Group delisted its GDRs from AIX and approved the planned future name “DA GROUP IPJCS” as part of its redomiciliation to Russia.



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