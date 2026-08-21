ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Fielmann auf 'Buy' - Ziel 55 Euro
- Berenberg bestätigt Fielmann mit Kursziel 55 Euro
- Vorsichtige Konsumenten drücken Fielmanns Prognose
- Konzern verringert Abhängigkeit vom Heimatmarkt
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der vorsichtige deutsche Konsument sorge für eine Prognosesenkung der Optikerkette, schrieb Harrison Woodin-Lygo am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen. Der Konzern mindere aber seine Abhängigkeit vom Heimatmarkt immer mehr./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 06:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie
Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 38,95 auf Tradegate (21. August 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um -5,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,27 Mrd..
Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von +28,37 %/+61,75 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 55 Euro
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Community Beiträge zu Fielmann - 577220 - DE0005772206
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Angeführt wird das Ranking von der Drogeriekette dm. Dahinter folgen das Deutsche Rote Kreuz, Rossmann, Siemens Healthineers und Fielmann.
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/future-readiness-index-nur-jede-zweite-deutsche-marke-gilt-als-zukunftsfaehig/100222229.html
Eine aktuelle Quelle zu Expansionsvorhaben der Fielmann:
Fielmann sieht Potenzial für bis zu 100 weitere Filialen
Fielmann-Chef Marc https://www.handelsblatt.com/boerse/isin/DE0005772206https://www.handelsblatt.com/boerse/isin/DE0005772206 sieht in den nächsten fünf Jahren Potenzial für bis zu 100 weitere Augenoptik-Filialen in https://www.handelsblatt.com/themen/deutschland, Österreich und der Schweiz. Das sagte https://www.handelsblatt.com/themen/fielmann in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Laut dem jüngsten Geschäftsbericht betreibt die Augenoptiker-Kette bislang mehr als 700 Geschäfte in den drei Ländern.
Mit Blick auf den Heimatmarkt sagte Fielmann: „Wir haben noch erhebliches Wachstumspotenzial in Deutschland.“ Der Marktanteil sei schon vergangenes Jahr ausgeweitet worden. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das auch dieses Jahr tun.“ Der Marktanteil habe nach Absatz mit 6,7 Millionen Brillen bei 57 Prozent gelegen und nach Umsatz bei 25 Prozent.
Schwierigkeiten mit dem Bundeskartellamt gebe es nicht.