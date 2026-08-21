Berenberg belässt Fielmann auf 'Buy' - Ziel 55 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 38,95 auf Tradegate (21. August 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um -5,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,71 %.

Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,27 Mrd..

Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2900 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von +28,37 %/+61,75 % bedeutet.