ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Porsche AG - 'Equal Weight'
- Barclays senkt Porsche-Kursziel auf 47,50 Euro
- Einstufung für Porsche bleibt auf Equal Weight
- Ergebnisschätzungen sinken bis 2028 um 17 Prozent
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Porsche AG von 50,00 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Henning Cosman passte seine Schätzungen am Donnerstag an die jüngsten Halbjahreszahlen an. Seine operativen Ergebnisschätzungen für die Zuffenhausener sinken bis 2028 um bis zu 17 Prozent./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 44,47 auf Tradegate (21. August 2026, 11:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um +1,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 20,33 Mrd..
Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -4,10 %/+18,20 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 47,50 Euro
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Porsche AG erreicht weitere Meilensteine und stabilisiert Profitabilität
- Konsequente Value-over-Volume-Strategie: Der Umsatz entwickelt sich im ersten Halbjahr 2026 resilient und sinkt weniger stark als der Absatz.
- Profitabilität stabilisiert: Porsche erhöht die Konzernumsatzrendite auf 7,8 Prozent (Vorjahr 5,5 Prozent).
- Robuste Cash-Generierung: Der Automotive Netto-Cashflow steigt auf rund 1 Milliarde Euro.
- Jahresprognose bestätigt: Porsche bekräftigt trotz anhaltend herausfordernder Marktbedingungen den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026.
- Strategische Fortschritte: Mit dem Zukunftspaket und der Strategie „Sportwagenschmiede 35“ treibt Porsche die Neuausrichtung und die damit einhergehende Fokussierung auf das Kerngeschäft voran.
- Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Leiters: „Das Porsche Team hat in den vergangenen sechs Monaten sehr intensiv und diszipliniert an unserer Strategie gearbeitet. Vor uns liegt aber noch sehr viel Arbeit, um Porsche robust für die herausfordernde Zukunft aufzustellen.“
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Deutschlands Autoindustrie hat’s komplett vermasselt, um es noch milde auszudrücken. Das war aber schon 2020 abzusehen. Wundern muss man sich nicht.