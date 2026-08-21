UBS stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit Eintrittskarten sei dynamisch verlaufen, schrieb Olivier Calvet am Freitag. Die Aussagen des Managements zu den Margen und zum Großveranstaltungsort in Mailand seien weniger positiv gewesen. Vor allem Letzteres könne für Diskussionen sorgen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 00:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,51 % und einem Kurs von 57,25EUR auf Tradegate (21. August 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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