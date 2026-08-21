UBS stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit Eintrittskarten sei dynamisch verlaufen, schrieb Olivier Calvet am Freitag. Die Aussagen des Managements zu den Margen und zum Großveranstaltungsort in Mailand seien weniger positiv gewesen. Vor allem Letzteres könne für Diskussionen sorgen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 00:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 00:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,51 % und einem Kurs von 57,25EUR auf Tradegate (21. August 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
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Kursziel alt: 100
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