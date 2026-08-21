Bayer Aktie unter Verkaufsdruck - 21.08.2026

Mit einer Performance von -1,76 % musste die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Bayer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,83 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 47,49€, mit einem Minus von -1,76 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bayer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +24,19 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +0,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,69 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Bayer auf +30,97 %.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,73 % 1 Monat +2,69 % 3 Monate +24,19 % 1 Jahr +73,66 %

Informationen zur Bayer Aktie

Stand: 21.08.2026, 11:30 Uhr

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,89 Mrd. € wert.

LISBERG, Deutschland, 21. August 2026 /PRNewswire/ - CNTE liefert die Energiespeicherlösung für das Lisberg II BESS, ein 7 MW/16 MWh-Batterie-Energiespeicherprojekt , das derzeit in Lisberg, Trabelsdorf, Bayern, Deutschland, errichtet wird. Das …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,11 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,08 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,27 %. Sanofi legt um +0,74 % zu

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Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.