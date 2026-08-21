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    Besonders beachtet!

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    TeamViewer Aktie heute im Plus - 21.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die TeamViewer Aktie bisher um +1,93 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.

    Besonders beachtet! - TeamViewer Aktie heute im Plus - 21.08.2026
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    Wie hat sich die TeamViewer-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die TeamViewer Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +1,93 % auf 6,8600 zulegen. Das sind +0,1300  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,20 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TeamViewer Aktie. Nach einem Plus von +1,20 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 6,8600, mit einem Plus von +1,93 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von TeamViewer über einen Zuwachs von +15,79 % freuen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +2,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,59 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von TeamViewer +11,83 % gewonnen.

    TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,84 %
    1 Monat +15,59 %
    3 Monate +15,79 %
    1 Jahr -25,57 %
    Stand: 21.08.2026, 11:31 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aus Sicht vieler Anleger zu niedrige Bewertung der TeamViewer-Aktie. Genannt werden ein mögliches KGV von 7–8, ein fairer Wert um 12 Euro und ein nötiger Anstieg auf etwa 7,50–7,70 Euro für die MDax-Rückkehr. Diskutiert werden Wachstum durch DEX, TeamViewer ONE und die ServiceNow-Kooperation, zugleich aber die stagnierende Basis, fehlende Wachstumstreiber und Zweifel an Management und Vertrieb. ARP, Shortseller und Insiderkäufe gelten als mögliche Kursimpulse.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Zur TeamViewer Diskussion

    Informationen zur TeamViewer Aktie

    Es gibt 164 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,12 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Microsoft und Co.

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,01 %.

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    Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TeamViewer

    +1,78 %
    +2,84 %
    +15,59 %
    +15,79 %
    -25,57 %
    -59,10 %
    -75,81 %
    -77,32 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90
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