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    Borussia Dortmund präsentiert vorläufige Zahlen 2025/26

    Zwischen sportlichem Auf und Ab und schwankenden TV-Erlösen: Borussia Dortmund legt für 2025/2026 ein durchwachsenes Zahlenwerk mit deutlichen Spuren auf der Gewinnseite vor.

    Borussia Dortmund präsentiert vorläufige Zahlen 2025/26
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
    • Borussia Dortmund erzielte 2025/2026 Konzernumsatzerlöse von 460,5 Mio. Euro – 65,5 Mio. Euro weniger als im Vorjahr. Hauptgrund war die geringere TV-Vermarktung nach dem Verpassen des Champions-League-Achtelfinals; die Werbeerlöse stiegen erneut.
    • Die Bruttokonzerngesamtleistung sank um 52,4 Mio. Euro auf 537,2 Mio. Euro.
    • Der Konzern verzeichnete einen Jahresfehlbetrag von 21,7 Mio. Euro nach einem Gewinn von 6,5 Mio. Euro im Vorjahr; das EBT lag bei -20,3 Mio. Euro und das EBITDA bei 92,2 Mio. Euro.
    • Das Ergebnis aus Transfergeschäften stieg deutlich auf 59,3 Mio. Euro nach 37,8 Mio. Euro im Vorjahr.
    • Die Personalaufwendungen sanken auf 259,9 Mio. Euro, während die Abschreibungen auf 111,4 Mio. Euro stiegen; die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gingen auf 145,4 Mio. Euro zurück.
    • Wegen des Jahresfehlbetrags wird für 2025/2026 keine Dividende vorgeschlagen. Für 2026/2027 erwartet Borussia Dortmund ein Konzernjahresergebnis zwischen 0 und 10 Mio. Euro, abhängig unter anderem von Transfers und sportlichem Erfolg.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts – Geschäftsjahr 2025/2026, bei Borussia Dortmund ist am 28.09.2026.

    Der Kurs von Borussia Dortmund lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,43 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,1850EUR das entspricht einem Minus von -0,31 % seit der Veröffentlichung.


    Borussia Dortmund

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