Borussia Dortmund präsentiert vorläufige Zahlen 2025/26
Zwischen sportlichem Auf und Ab und schwankenden TV-Erlösen: Borussia Dortmund legt für 2025/2026 ein durchwachsenes Zahlenwerk mit deutlichen Spuren auf der Gewinnseite vor.
Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
- Borussia Dortmund erzielte 2025/2026 Konzernumsatzerlöse von 460,5 Mio. Euro – 65,5 Mio. Euro weniger als im Vorjahr. Hauptgrund war die geringere TV-Vermarktung nach dem Verpassen des Champions-League-Achtelfinals; die Werbeerlöse stiegen erneut.
- Die Bruttokonzerngesamtleistung sank um 52,4 Mio. Euro auf 537,2 Mio. Euro.
- Der Konzern verzeichnete einen Jahresfehlbetrag von 21,7 Mio. Euro nach einem Gewinn von 6,5 Mio. Euro im Vorjahr; das EBT lag bei -20,3 Mio. Euro und das EBITDA bei 92,2 Mio. Euro.
- Das Ergebnis aus Transfergeschäften stieg deutlich auf 59,3 Mio. Euro nach 37,8 Mio. Euro im Vorjahr.
- Die Personalaufwendungen sanken auf 259,9 Mio. Euro, während die Abschreibungen auf 111,4 Mio. Euro stiegen; die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gingen auf 145,4 Mio. Euro zurück.
- Wegen des Jahresfehlbetrags wird für 2025/2026 keine Dividende vorgeschlagen. Für 2026/2027 erwartet Borussia Dortmund ein Konzernjahresergebnis zwischen 0 und 10 Mio. Euro, abhängig unter anderem von Transfers und sportlichem Erfolg.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts – Geschäftsjahr 2025/2026, bei Borussia Dortmund ist am 28.09.2026.
Der Kurs von Borussia Dortmund lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,43 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,1850EUR das entspricht einem Minus von -0,31 % seit der Veröffentlichung.
+0,79 %
+0,31 %
+3,73 %
+3,73 %
-13,25 %
-28,00 %
-45,79 %
-22,51 %
-68,41 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte