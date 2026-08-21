Deutsche Pfandbriefbank - Aktie mit schwachem Handelstag - 21.08.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Pfandbriefbank Aktie. Mit einer Performance von -2,84 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Deutsche Pfandbriefbank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,40 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,84 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) ist Spezialbank für gewerbliche Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung. Kerngeschäft: langfristige Kredite, Pfandbriefe, strukturierte Finanzierungen. Starke Position im europäischen Pfandbriefmarkt, Fokus auf Deutschland und Westeuropa. Wichtige Wettbewerber: Aareal Bank, Berlin Hyp, Helaba, DZ HYP. USP: hohe Pfandbrief-Expertise, fokussiertes Nischenprofil, konservatives Risikomanagement.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Deutsche Pfandbriefbank insgesamt ein Minus von -4,66 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie damit um -9,06 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,83 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutsche Pfandbriefbank eine negative Entwicklung von -20,18 % erlebt.

Deutsche Pfandbriefbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,06 % 1 Monat -6,83 % 3 Monate -4,66 % 1 Jahr -40,00 %

Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Stand: 21.08.2026, 11:31 Uhr

Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 441,89 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,20 %. Commerzbank notiert im Plus, mit +1,20 %. ING Group notiert im Plus, mit +0,44 %. UniCredit legt um +0,18 % zu

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Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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