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Xiaomi Aktie steigt am 21.08.2026 kräftig
Am heutigen Handelstag konnte die Xiaomi Aktie bisher um +3,66 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.
Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.
Xiaomi aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 21.08.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Xiaomi. Mit einer Performance von +3,66 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Xiaomi Aktie. Nach einem Plus von +0,56 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 3,1545€, mit einem Plus von +3,66 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Obwohl sich die Xiaomi Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -5,80 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche ist die Xiaomi Aktie damit um +11,74 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,15 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Xiaomi -29,00 % verloren.
Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+11,74 %
|1 Monat
|+1,15 %
|3 Monate
|-5,80 %
|1 Jahr
|-44,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Xiaomis schwankenden Kurs und die Frage nach einer nachhaltigen Erholung. Belastend wirken der um 42,6 % gesunkene Q2-Gewinn, der Umsatzrückgang und geringere Margen, vor allem im Smartphonegeschäft. Positiv werden die sequenzielle Ergebnisverbesserung, 19,2 % EV-Bruttomarge, starkes Fahrzeugwachstum und rund 219 Mrd. RMB Liquidität bewertet. Entscheidend sei, ob EV-Investitionen künftig Gewinne und ein Re-Rating ermöglichen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.
Zur Xiaomi Diskussion
Informationen zur Xiaomi Aktie
Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,28 Mrd. € wert.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,15 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,43 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +0,52 %.
Xiaomi Aktie jetzt kaufen?
Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.