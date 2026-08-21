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    Besonders beachtet!

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    BYD Aktie heute im Plus (10,086€) - 21.08.2026

    Am 21.08.2026 ist die BYD Aktie, bisher, um +1,56 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BYD Aktie.

    Besonders beachtet! - BYD Aktie heute im Plus (10,086€) - 21.08.2026
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

    BYD aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 21.08.2026

    Die BYD Aktie konnte bisher um +1,56 % auf 10,086 zulegen. Das sind +0,155  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BYD Aktie. Nach einem Plus von +0,56 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 10,086, mit einem Plus von +1,56 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der BYD Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +0,26 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,67 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,38 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BYD -6,70 % verloren.

    BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,67 %
    1 Monat -0,38 %
    3 Monate +0,26 %
    1 Jahr -18,48 %
    Stand: 21.08.2026, 11:32 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYDs Wachstumsperspektiven und die weitere Kursentwicklung: Der erfolgreiche Unitree-Börsengang weckt Erwartungen an BYDs geplante Robotersparte. Eine hohe Nachfrage nach BYD-Speichern gilt als zusätzlicher Umsatztreiber. Schwache Inlandsverkäufe werden durch stark steigende Exporte teilweise kompensiert. BlackRocks Einstieg wird als positives Signal bewertet. Kurzfristig bleibt der Kurs durch bereits eingepreiste Nachrichten und FOMO schwer planbar; eine nachhaltige Erholung wird eher ab dem 3. Quartal 2026 erwartet. Zudem wird die langfristige Rendite gegenüber dem S&P 500 diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

    Zur BYD Diskussion

    Informationen zur BYD Aktie

    Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,15 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Toyota, Volkswagen (VW) Vz und Co.

    Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,54 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +1,07 %. Tesla notiert im Plus, mit +1,08 %. Xylem legt um +0,46 % zu NIO notiert im Plus, mit +0,77 %. Stellantis notiert im Plus, mit +1,21 %.

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    Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BYD

    +1,24 %
    +4,67 %
    -0,38 %
    +0,26 %
    -18,48 %
    +18,19 %
    +6,17 %
    +419,98 %
    +4.037,45 %
    ISIN:CNE100000296WKN:A0M4W9
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