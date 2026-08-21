SK hynix Aktie heute im Plus - 21.08.2026

Die SK hynix Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +2,39 % auf 1.070,00€ zulegen. Das sind +25,00 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,98 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SK hynix Aktie. Nach einem Plus von +5,98 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.070,00€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SK hynix Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -2,70 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um +5,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,26 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +111,76 % gewonnen.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,37 % 1 Monat -2,26 % 3 Monate -2,70 % 1 Jahr +111,76 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SK hynix Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 21.08.2026, 11:32 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das historische Aktienrückkaufprogramm von SK hynix, das als Kursstütze und Auslöser einer deutlichen Rallye gesehen wird. Anleger halten die Aktie trotz der Erholung fundamental für günstig: erwartete KGVs von etwa 4–5 für 2026 und 3–4 für 2027, starkes Gewinn- und HBM-Wachstum sowie solide Bilanz und Cashflows. Risiken bleiben die Memory-Zyklik und der Wettbewerb. Zudem wird die hohe ADR-Prämie gegenüber Aktie/GDR und die fehlende Arbitragemöglichkeit diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SK hynix eingestellt.

Informationen zur SK hynix Aktie

Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 759,54 Mrd. € wert.

Samsung und SK Hynix schwimmen im Geld. Der Vorstand berät heute über ein Paket, das für Aktionäre deutlich größer ausfallen könnte als bisher erwartet.

SK Hynix prüft ein neues Speicherchip-Werk in Japan. Milliardeninvestitionen, Ausbaupläne und Tarifabstimmung treiben die Aktie am Freitag an.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Western Digital und Co.

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,25 %. Western Digital notiert im Plus, mit +0,83 %.

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Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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