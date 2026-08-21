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    Pyramid: Setzt sich der positive Q2-Trend fort?

    Mit den vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal hat Pyramid aufhorchen lassen. Denn nach einer kräftigen Belebung des Auftragseingangs haben sich zentrale Kennziffern deutlich verbessert. Der Konzernumsatz belief sich zwischen April und Juni auf 22,6 Mio. Euro, nach 17,7 Mio. Euro noch in den ersten drei Monaten, und das EBITDA der operativen Kerngesellschaft summierte sich auf 1,7 Mio. Euro, nachdem Q1 nur knapp profitabel gewesen war.

    Pyramid scheint damit inzwischen besser mit den schwierigen Rahmenbedingungen zurechtzukommen, die von Knappheiten und stark steigenden Preisen bei einigen IT-Komponenten geprägt sind, und so von der wachsenden Nachfrage stärker zu profitieren.

    Im Gesamtjahr soll der Umsatz um 17 bis 25 Prozent steigen und mit einer deutlichen Verbesserung beim EBITDA einhergehen, das nach einem um Einmaleffekte bereinigten Wert von 2,0 Mio. Euro in 2025 auf 4,2 bis 4,7 Mio. Euro mehr als verdoppelt werden soll.

    Bei der Aktie hat das noch zu keiner großen Resonanz geführt. Nach schwierigen Jahren besteht am Markt offenbar noch Skepsis, ob die Trendwende nachhaltig ist. Wenn das Management auf der Hauptversammlung in der nächsten Woche aber bestätigen kann, dass das Unternehmen auch im dritten Quartal gut unterwegs ist, dürften sich die Chancen auf eine Kurserholung erhöhen.

    (aktien-global.de, erstellt 21.08.26, 11:31 Uhr, veröffentlicht 21.08.26, 11:35 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum)

    Die Pyramid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,360EUR auf Tradegate (20. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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