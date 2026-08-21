Bavarian Nordic auf Hoch seit November - Kurssprung nach Zahlen

Mal ganz nüchtern:

20 % der Anteile haben sich abgemeldet (Der dänische Pensionsfonds ATP 10 %, der Aktionärsverband Dansk auch rund 10 %)

Wenn nun weitere 5 % der freien Aktionäre nein sagen ist das Übernahmeangebot im Grunde gescheitert.

Es werden wohl wesentlich mehr Aktionäre nein sagen als 5 %. Somit ist fraglich ob überhaupt eine absolue Mehrheit, also 50 % plus eine Aktie, erreicht werden.

Mit dem Septemberrücklauf sollten die Bieter wohl Klarheit darüber bekommen haben. Die Tatsache, dass man das Angebot verlängert und gleichzeitig verkündet man wolle die Übernahme im letzten Quartal 25 abschließen, läßt nur den Schluß zu, dass es noch ein Ass im Ärmel gibt, vermutlich eine Erhöhung des Angebots, was sollte es sonst sein. Da man gleichzeitig nahezu alle formalen Gremien bereits um eine Genehmigung der Übernahme ersucht hat und lediglich die EU-Kartellbehörde noch nicht zugestimmt hat, spricht auch sehr dafür, dass die Erzielung der erfoderlichen Quote auf jeden Fall angestrebt wird. Es soll wohl am 15. Oktober eine Veröffentlichung des Rücklaufs geben. Man darf gespannt sein.