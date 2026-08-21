Focus Graphite in historischer Ankündigung von Premierminister Carney zu sauberer Energie und kritischen Mineralien hervorgehoben; schließt Desktop-Studie zur elektrischen Infrastruktur von Lac Knife ab

Ottawa, Ontario / 21. August 2026 / IRW-Press / Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) („Focus“ oder das „Unternehmen“), ein kanadischer Entwickler hochgradiger Flockengraphitlagerstätten und fortschrittlicher Graphitmaterialien für Batterie-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, freut sich, die Anerkennung der Infrastruktur zur Unterstützung des zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekts Lac Knife („Lac Knife“ oder das „Projekt“) durch die kanadische Regierung in der Ankündigung von Premierminister Mark Carney vom 17. August 2026 hervorzuheben, mit der die Infrastruktur für saubere Energie und kritische Mineralien im gesamten Labrador Trough vorangetrieben wird.¹

Die kanadische Regierung identifizierte die Infrastrukturinitiative von Focus Graphite für Lac Knife als eines von vier strategischen Vorentwicklungsprojekten, die über den First and Last Mile Fund („FLMF“) von Natural Resources Canada („NRCan“) unterstützt und finanziert werden, und beschrieb die geplante Straßen- und Stromanbindung als Unterstützung für die Entwicklung von Batterie- und Energiespeichertechnologien, die Kanada und seine Verbündeten benötigen.

Die Anerkennung folgt auf die Ankündigung von Focus vom 3. Juni 2026, wonach das Unternehmen eine nicht rückzahlbare staatliche Förderung in Höhe von C$1.378.700 gesichert hat, um technische Planung, Umweltarbeiten, Genehmigungsverfahren, die Einbindung indigener Gemeinschaften und Machbarkeitsaktivitäten für die Straßen- und Strominfrastruktur von Lac Knife voranzutreiben.² Die Förderung entspricht rund 50 % der förderfähigen Projektkosten.

Focus hat nun eine unabhängige Desktop-Studie zur elektrischen Infrastruktur (die „Studie“) abgeschlossen, die von Norda Stelo Inc. („Norda Stelo“) erstellt wurde und einen bevorzugten Weg für den Anschluss von Lac Knife an das Wasserkraft-Stromnetz von Québec identifiziert.

„Die Anerkennung von Lac Knife im Rahmen der Ankündigung des Premierministers unterstreicht die strategische Bedeutung, kanadische Projekte für kritische Mineralien und die dafür notwendige Infrastruktur voranzubringen“, sagte Dean Hanisch, Chief Executive Officer von Focus Graphite. „Wir setzen diese Unterstützung bereits in konkrete Fortschritte um. Da nun sowohl unsere Desktop-Studie zur Zufahrtsstraße als auch die zur elektrischen Infrastruktur abgeschlossen sind, identifizieren wir bedeutende Effizienzpotenziale bei der Infrastruktur im Vergleich zur Machbarkeitsstudie von 2023. Die bevorzugte Stromversorgungsstrategie bietet einen Weg, die strombezogenen Investitionsanforderungen erheblich zu reduzieren und Lac Knife gleichzeitig an das saubere Wasserkraft-Stromnetz von Québec anzuschließen. Wir sind dankbar für die anhaltende Unterstützung Kanadas.“

„Infrastruktur und der Zugang zu Strom bleiben zentrale Einschränkungen für die Entwicklung von Minen und haben direkte Auswirkungen auf Kapitalbedarf, Umsetzung und Zeitpläne“, sagte Jason Latkowcer, Vice President, Corporate Development von Focus Graphite. „Kanadas Investitionen in Energie- und Infrastruktur für kritische Mineralien helfen dabei, einen klareren Entwicklungsweg für Lac Knife zu definieren. Die Weiterentwicklung dieser Arbeiten reduziert die Unsicherheit bei der Projektentwicklung und schafft eine stärkere Grundlage für die zukünftige Kapitalallokation und Bewertung durch potenzielle strategische Partner, Finanzierungspartner und andere Investitionspartner.“

„Kritische Mineralien sind für Kanadas wirtschaftlichen Wohlstand, seine Sicherheit und Nachhaltigkeit von entscheidender Bedeutung, und wir sind stolz darauf, die kanadischen Lieferketten für Mineralien im Rahmen der historischen Ankündigung zu Churchill Falls und dem Labrador Trough voranzutreiben“, sagte der Honourable Tim Hodgson, Minister of Energy and Natural Resources. „Als Teil dieser landesweiten Initiative treibt Kanada über unseren First and Last Mile Fund die Infrastruktur voran, die wir benötigen, um Projekte wie Lac Knife zu erschließen und Kanadas Wertschöpfungskette für kritische Mineralien zu stärken. Auf diese Weise arbeitet Ihre Bundesregierung mit der Industrie zusammen, um einen stärkeren und wettbewerbsfähigeren Sektor für kritische Mineralien aufzubauen, Chancen für indigene und lokale Gemeinschaften zu schaffen und die Mineralien bereitzustellen, die Kanada und unsere Verbündeten für saubere Technologien, fortschrittliche Fertigung und Verteidigungsanwendungen benötigen.“

Bevorzugte Anschlussstrategie an Hydro-Québec

Norda Stelo bewertete sieben mögliche Szenarien für die Stromversorgung hinsichtlich technischer Machbarkeit, baulicher Umsetzbarkeit, Kosten, Umweltaspekten und Umsetzungsanforderungen. Die Studie identifizierte einen direkten Anschluss an das dreiphasige 34,5-kV-Verteilungsnetz von Hydro-Québec als bevorzugte Lösung, wobei sich die Verbindung über öffentliches Land bis zur Liegenschaft Lac Knife erstrecken würde.

Die bevorzugte Konfiguration würde rund 30,7 Kilometer elektrische Infrastruktur erfordern. Dazu gehören die Aufrüstung von rund 3,17 Kilometern einer bestehenden einphasigen Leitung auf einen dreiphasigen Betrieb sowie der Bau von rund 27,5 Kilometern einer neuen dreiphasigen Verteilungsleitung bis zum Projekt. Die neue Verteilungsleitung würde weitgehend bestehenden Korridoren folgen, darunter dem Übertragungskorridor von Hydro-Québec, dem Highway 389 und dem Korridor der geplanten Zufahrtsstraße des Projekts.

Im Rahmen dieses Ansatzes würde Hydro-Québec die wesentliche Verteilungsinfrastruktur im Auftrag von Focus errichten. Dadurch würden die direkten Bau- und Koordinierungsanforderungen für das Unternehmen reduziert, während gleichzeitig Hydro-Québec die Verantwortung für die damit verbundenen Umweltgenehmigungen und die langfristige Wartung der Verteilungsleitung übernehmen würde.

Potenzielle Kapitaleinsparungen im Vergleich zur Machbarkeitsstudie 2023

Die bevorzugte Strategie schafft außerdem die Möglichkeit, die in der Aktualisierung der Machbarkeitsstudie von Lac Knife aus dem Jahr 2023 („FSU“) vorgesehenen strombezogenen Investitionsanforderungen erheblich zu reduzieren.

Die FSU von 2023 sah anfängliche Investitionskosten von C$19,9 Millionen für die Strom- und Kommunikationsinfrastruktur vor, innerhalb der insgesamt geschätzten Vorproduktionsinvestitionen von rund C$236,9 Millionen. Die Studie von Norda Stelo identifizierte mehrere Faktoren, die diese Anforderungen reduzieren könnten. Dazu gehören die Verringerung der erwarteten Länge neu zu errichtender Stromleitungen von rund 50 Kilometern auf rund 27,5 Kilometer, der Wegfall zusätzlicher Infrastruktur am Umspannwerk Normand von Hydro-Québec sowie die Feststellung, dass bestimmte in der FSU angenommene Kosten für den Bau von Stromleitungen möglicherweise zu hoch angesetzt waren. Die Studie identifizierte außerdem die Möglichkeit, dass Hydro-Québec die Verteilungsleitung zu seinen üblichen Kosten pro Kilometer errichtet.

Auf Grundlage der in der Norda-Stelo-Studie untersuchten Annahmen wird geschätzt, dass die bevorzugte Strategie das Potenzial hat, die direkten strombezogenen Investitionsanforderungen von Focus im Vergleich zu den Annahmen zur Strominfrastruktur in der FSU von 2023 um mehr als 50 % zu reduzieren. Diese Schätzung ist vorläufig, basiert auf einer Desktop-Bewertung und sollte nicht als aktualisierte Investitionskostenschätzung für das Projekt verstanden werden. Jede tatsächliche Reduzierung hängt von den endgültigen Anschlussanforderungen und Kostenzuständigkeiten von Hydro-Québec, der detaillierten technischen Planung sowie dem Umfang der verbleibenden elektrischen Infrastruktur am Projektstandort ab. Es kann nicht zugesichert werden, dass die geschätzte Reduzierung tatsächlich erreicht wird.

Nächste Schritte

Focus beabsichtigt, die Zusammenarbeit mit Hydro-Québec und seinen technischen Beratern fortzusetzen, um die bevorzugte Anschlussstrategie weiterzuentwickeln, die technischen Anforderungen zu bestätigen und zukünftige Kostenzuständigkeiten festzulegen.

Die Arbeiten an der elektrischen Infrastruktur werden parallel zur Planung der Zufahrtsstraße des Unternehmens, den Umweltgenehmigungsverfahren, den technischen Arbeiten und den Programmen zur Einbindung indigener Gemeinschaften im Rahmen der staatlich unterstützten FLMF-Initiative vorangetrieben.

Naturgraphit ist in Kanada als kritisches Mineral eingestuft und wird in Batterie-, Energiespeicher-, Verteidigungs- und fortschrittlichen Materialanwendungen eingesetzt. Focus treibt Lac Knife weiterhin durch technische Arbeiten, Umweltaktivitäten, Genehmigungsverfahren und die Einbindung indigener Gemeinschaften voran.

Abbildung 1: Vorgeschlagene Zufahrtsstraße, Lac Knife (Norda Stelo / IOS Geosciences, 2026)

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Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Inhalte wurden von Rejean Girard, P.Geo (Qc), President von IOS Geosciences Inc., einem Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Focus Graphite Advanced Materials Inc.

Focus Graphite baut eine integrierte Graphitplattform auf, um die Industrien zu beliefern, die die Zukunft gestalten. Durch die Entwicklung von Graphitressourcen von Weltklasse, fortschrittlichen Verarbeitungstechnologien und höherwertigen fortschrittlichen Materialien positioniert sich das Unternehmen, um die Batterie-, Verteidigungs-, fortschrittliche Fertigungs- und andere strategische Industrien in Nordamerika und verbündeten Märkten zu unterstützen.

Die Plattform basiert auf den beiden zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekten in Québec. Lac Knife ist eine der hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas in der Machbarkeitsphase, während Lac Tetepisca zu den größten identifizierten Graphitressourcen weltweit zählt. Zusammen mit strategischen Technologiepartnerschaften und staatlich unterstützten Innovationsinitiativen bilden diese Projekte die Grundlage für eine sichere, skalierbare und zunehmend integrierte Graphitlieferkette.

Weitere Informationen über Focus Graphite Inc. finden Sie unter:

http://www.focusgraphite.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/

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X: https://x.com/focusgraphite

Investorenkontakt:

Dean Hanisch

CEO, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

VP Corporate Development

jlatkowcer@focusgraphite.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie „könnte“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „glauben“, „wird“, „prognostiziert“, „geschätzt“ und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen zu Sachverhalten, die keine historischen Tatsachen darstellen, dienen dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen und basieren auf den gegenwärtigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen unter anderem in Bezug auf die für das Graphitprojekt Lac Knife identifizierte bevorzugte elektrische Anschlussstrategie; den potenziellen Anschluss von Lac Knife an das dreiphasige 34,5-kV-Verteilungsnetz von Hydro-Québec; die erwartete Konfiguration, Trassenführung und Länge der vorgeschlagenen elektrischen Infrastruktur, einschließlich der Aufrüstung bestehender Verteilungsinfrastruktur und des Baus einer neuen dreiphasigen Verteilungsleitung; den potenziellen Bau, die Genehmigung, das Eigentum, den Betrieb und die langfristige Wartung der wesentlichen Verteilungsinfrastruktur durch Hydro-Québec; die potenzielle Reduzierung der direkten Bau-, Koordinierungs-, Genehmigungs- und Wartungsverantwortlichkeiten von Focus im Rahmen der bevorzugten Strategie; das Potenzial der bevorzugten elektrischen Strategie, die direkten strombezogenen Investitionsanforderungen von Focus im Vergleich zu den Annahmen zur Strominfrastruktur in der Aktualisierung der Machbarkeitsstudie von 2023 um mehr als 50 % zu reduzieren; die dieser vorläufigen Schätzung zugrunde liegenden Annahmen und das Ausmaß, in dem eine erwartete Reduzierung letztlich realisiert werden könnte; Art und Umfang der endgültigen Anschlussanforderungen von Hydro-Québec, die Kostenzuständigkeiten und die anwendbaren Baukosten; die Ergebnisse zukünftiger detaillierter technischer Arbeiten sowie den Umfang und die Kosten der verbleibenden elektrischen Infrastruktur am Projektstandort; den potenziellen Wegfall der zuvor am Umspannwerk Normand von Hydro-Québec vorgesehenen Infrastruktur; die weitere Entwicklung der bevorzugten elektrischen Anschlussstrategie sowie der damit verbundenen Gespräche und technischen Arbeiten mit Hydro-Québec und den technischen Beratern des Unternehmens; die weitere Planung der Straßen- und Strominfrastruktur, Umwelt- und Genehmigungsaktivitäten, technische Arbeiten und die Einbindung indigener Gemeinschaften im Rahmen des First and Last Mile Fund von Natural Resources Canada; die fortgesetzte Verfügbarkeit staatlicher Fördermittel und die Fähigkeit des Unternehmens, die anwendbaren Förderbedingungen und Projektanforderungen zu erfüllen; die potenziellen Vorteile staatlich unterstützter Infrastrukturinitiativen für die Weiterentwicklung von Lac Knife; das Potenzial einer zunehmend konkretisierten Infrastrukturplanung, Entwicklungsunsicherheiten zu reduzieren und die zukünftige Kapitalallokation, Finanzierung und Bewertung durch potenzielle strategische oder andere Investitionspartner zu unterstützen; die weitere Weiterentwicklung und zukünftige Entwicklung des Graphitprojekts Lac Knife; sowie Zeitpunkt, Umfang, Kosten und Ergebnisse zukünftiger technischer Arbeiten, Genehmigungsverfahren, Infrastrukturentwicklungen und anderer Projektentwicklungsaktivitäten.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Marktbedingungen, regulatorischen Genehmigungen, Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, der Fähigkeit, ausreichende Mittel zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen, operative Risiken im Zusammenhang mit Mineralexploration und -entwicklung sowie weitere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben werden, die unter seinem Profil auf SEDAR+ verfügbar sind.

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Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die originale Pressemitteilung unter dem folgenden Link aufrufen: https://www.newsfilecorp.com/release/310686

¹ https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2026/08/17/prime-minister-c ...

² https://focusgraphite.com/focus-graphite-secures-up-to-c1-38-million-u ...

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Die Focus Graphite Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 0,279EUR auf Tradegate (20. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.