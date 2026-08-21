BARCLAYS stuft NORDEX AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordex von 15,80 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Vlad Sergievskii beschäftigte sich am Donnerstag mit der Frage, wie viele Windkraftanlagen Deutschland derzeit noch braucht. Das Land sei erfolgreich in der Energiewende hin zu den Erneuerbaren. Im Bereich Windkraft sei man jedoch bereits an ökonomische Grenzen gestoßen und erreiche nun wohl auch Machbarkeitsgrenzen, etwa wegen Bau-Engpässen. Das "deutsche Windwunder" stoße auf ein zunehmendes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Sergievskii favorisiert vor diesem Hintergrund Hersteller von Stromkabeln wie NKT, Nexans und Prysmian gegenüber Turbinenanbietern wie Nordex und Vestas./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 13:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 39,22EUR auf Tradegate (21. August 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Vlad Sergievskii

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 15,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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