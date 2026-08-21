Siemens-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des alten Jahreshochs

Auch dann, wenn sich der Ausbau von Rechenzentren verlangsame, gehen die Experten von Bernstein Research davon aus, dass sich der Markt für Ausrüstungshersteller kurzfristig starke entwickeln wird und bekräftigten mit einem Kursziel von 330 Euro ihre Kaufempfehlung für die Siemens-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das alte Hoch bei 291,50 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) legte in den vergangenen sechs Monaten einen bemerkenswerten Höhenflug ein. Verzeichnete die Aktie noch am 23.3.26 bei 198 Euro ein neues Jahrestief, so erreichte sie am 5.8.26 bei 291,50 Euro ein neues Jahreshoch, um danach wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 277,70 Euro nachzugeben.

Call-Optionsschein mit Strike bei 280 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis 280 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000PK87KK7, wurde beim Siemens-Aktienkurs von 277,70 Euro mit 1,90 – 1,91 Euro gehandelt.

Kann der Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats zumindest kurzfristig auf 291,50 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,45 Euro (+28 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 265,666 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 265,666 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA8GJB0, wurde beim Siemens-Kurs von 277,70 Euro mit 1,33 – 1,40 Euro taxiert.

Wenn die Siemens-Aktie in nächster Zeit auf 291,50 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,58 Euro (+84 Prozent) erhöhen – sofern die Siemens-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 258,629 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 258,629 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN98W22, wurde beim Siemens-Kurs von 277,70 Euro mit 2,00 – 2,01 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 291,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,28 Euro (+63 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.