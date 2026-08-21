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    Lettland

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    Weiterer Migrantentunnel unter Grenzzaun entdeckt

    Für Sie zusammengefasst
    • Lettland entdeckt weiteren Tunnel an Grenze zu Belarus
    • 28 Migranten nahe Kraslava beim Grenzübertritt gefasst
    • Lettland verstärkt mit Nachbarn die Grenzkontrollen
    Lettland - Weiterer Migrantentunnel unter Grenzzaun entdeckt
    Foto: Siarhei - 356130783

    RIGA (dpa-AFX) - Lettlands Behörden haben einen weiteren Tunnel entdeckt, durch den Migranten unterirdisch aus dem Nachbarland Belarus in das EU-Land gelangen konnten. Zuvor waren vom Grenzschutz 28 Migranten aufgegriffen worden, die nahe dem Ost Kraslava im Südosten Lettlands illegal die inzwischen stark gesicherte EU-Außengrenze überschritten hatten. Bei der Aufklärung der Umstände und Untersuchung des angrenzenden Gebiets sei dann rund 20 Meter von der Grenze entfernt ein mit Moos abgedeckter Geheimgang ausfindig gemacht worden, teilte der lettische Grenzschutz mit.

    Zuvor waren in der Vorwoche bereits eine geheime Unterführung unter der Grenze zwischen Belarus und Lettland aufgetan worden. Auch in Polen und Litauen wurden wiederholt unterirdische Schleichwege entdeckt, durch welche Migranten von Belarus aus in die EU-Staaten gelangten. Dafür sollen nach Einschätzung der europäischen Grenzschutzagentur Frontex auch staatliche Stellen in dem autoritär regierten Belarus mitverantwortlich sein, berichteten WDR und NDR jüngst unter Berufung auf interne Dokumente der Behörde.

    Bessere Überwachung durch "Operation Werwolf"

    Lettland hat - wie auch Litauen und Polen - das autoritär regierte Belarus wiederholt beschuldigt, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen. Die Regierung in Riga reagierte darauf mit einem verstärkten Schutz der Grenze und dem Bau eines Grenzzauns, den die Migranten bislang vor allem selbstgebauten Leitern oder Metallscheren zu überwinden versuchten.

    Zur Eindämmung der im Sommer deutlich gestiegenen Zahl an irregulären Grenzgängern startete Lettland zuletzt auch die "Operation Werwolf" zur Sicherung seiner Ostgrenze. Dabei sollen Grenzschutz, Staatspolizei, Streitkräfte und Geheimdienste enger zusammenarbeiten. Auch sollen im Grenzgebiet etwa verstärkt Radarsysteme und Drohnen zum Einsatz kommen, um illegale Grenzübertritte festzustellen.

    Hilfe von Nachbarländern

    Unterstützung erhält Lettland auch von Estland und Litauen, die Grenzschützer entsendet haben, um das baltische Nachbarland beim Schutz und der Kontrolle der Grenze zu unterstützen. In beiden Staaten waren zuvor vermehrt Migranten aufgegriffen worden, deren Weg von Belarus über die EU-Außengrenze nach Lettland und dann weiter nach Estland oder Litauen führte. Auch die Zahl an beteiligten Schleusern habe zugenommen. Viele Migranten, die über Belarus irregulär in die EU einreisen wollen, haben Deutschland als Ziel./awe/DP/mis







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