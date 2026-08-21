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    DF Deutsche Forfait: Hauptversammlung 2026 – Strategie auf drei Säulen

    Auf ihrer Hauptversammlung 2026 in Köln stellte die DF Deutsche Forfait AG ihre Strategie „Drei Säulen – eine Strategie“ vor und zog Bilanz über ein herausforderndes Geschäftsjahr.

    DF Deutsche Forfait: Hauptversammlung 2026 – Strategie auf drei Säulen
    Foto: adobe.stock.com
    • Die DF Deutsche Forfait AG hielt am 20. August 2026 ihre ordentliche Hauptversammlung in Köln ab; vertreten waren rund 86 % des Grundkapitals, und alle Tagesordnungspunkte wurden genehmigt.
    • Die strategische Ausrichtung steht unter dem Leitmotiv „Drei Säulen – eine Strategie“ mit den Segmenten Trade Finance, Health & Pharma sowie Food & Beverage.
    • Ziel der drei Geschäftsbereiche ist es, die Ertragsbasis zu verbreitern, Risiken ausgewogen zu steuern und zusätzliche operative Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen.
    • Im Segment Trade Finance stieg das Geschäftsvolumen 2025 von 208,9 Mio. Euro auf 226,6 Mio. Euro; das Rohergebnis erhöhte sich um 7,8 % auf 10,2 Mio. Euro.
    • Das Ergebnis vor Steuern lag 2025 bei minus 0,7 Mio. Euro, das Konzernergebnis bei minus 2,0 Mio. Euro nach einem Gewinn von 1,9 Mio. Euro im Vorjahr; belastend wirkten insbesondere Aufbaukosten und ein latenter Steueraufwand von 1,3 Mio. Euro.
    • Die Hauptversammlung beschloss, den Bilanzgewinn von 16,54 Mio. Euro vollständig auf neue Rechnung vorzutragen, und wählte Martin Seeger in den Aufsichtsrat.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei DF Deutsche Forfait ist am 30.09.2026.

    Der Kurs von DF Deutsche Forfait lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,87 % im Minus.


    DF Deutsche Forfait

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    ISIN:DE000A2AA204WKN:A2AA20
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