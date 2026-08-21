Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte

MTY Food Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,83 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +11,99 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 8,41 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in MTY Food Group investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von -50,76 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. MTY Food Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,83 % Dividendenrendite bietet MTY Food Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +11,99 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen MTY Food Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,83 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 8,41. MTY Food Group weist eine Marktkapitalisierung von 502,51 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,83 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

MTY Food Group ist ein kanadischer Multi-Brand-Gastronom mit Fokus auf Franchise-Systeme (u.a. Thai Express, Papa Murphy’s, Cold Stone Creamery). Kernleistung: Entwicklung, Erwerb und Betrieb von Quick-Service- und Fast-Casual-Marken. Starke Präsenz in Nordamerika, wachsend international. Konkurrenten: Restaurant Brands Intl., Yum! Brands, Inspire Brands. USP: stark diversifiziertes Markenportfolio, asset-light-Franchisemodell, M&A-getriebene Expansion.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. MTY Food Group konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +11,99 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

MTY Food Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.08.2026

Einen starken Börsentag erlebt die MTY Food Group Aktie. Sie steigt um +1,85 % auf 22,000€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,83 %, eine Investition von etwa 313.316€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 1,480000 +12,12 % +3,83 % 2025 1,320000 +17,86 % +3,27 % 2024 1,120000 +12,00 % +2,29 % 2023 1,00 +19,05 % +1,64 % 2022 0,840000 0,00 % +1,50 %

Warum MTY Food Group für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,83 %

Stetiges Dividendenwachstum: +11,99 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 8,41

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 26.110 € 3.000 € 78.329 € 6.000 € 156.658 € 12.000 € 313.316 €

MTY Food Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche 0,00 % 1 Monat +3,81 % 3 Monate -6,84 % 1 Jahr -8,98 %

Informationen zur MTY Food Group Aktie

Es gibt 23 Mio. MTY Food Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 502,51 Mio. € wert.

MTY Food Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die MTY Food Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MTY Food Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.