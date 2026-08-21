CTS Eventim dämmen Verluste deutlich ein

Der Ticketvermarkter und Veranstalter berichtete für das zweite Quartal erneut ein prozentual zweistelliges Wachstum für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda). Im Vergleich zum Jahresauftakt schwächte sich die Dynamik jedoch ab. An den Zielen für 2026 hält das Unternehmen fest.

FRANKFURT (dpa-AFX) - CTS Eventim hat am Freitag mit Geschäftszahlen für etwas Verstimmung unter den Anlegern gesorgt. Nach dem anfänglichen Kursrutsch um bis zu 9,5 Prozent, der mit einem Tief seit Anfang Juli einher ging, dämmten die Aktien ihr Minus aber zuletzt auf weniger als zwei Prozent ein. Damit blieben sie aber unter den schwächsten Werten im MDax . Ihren Jahresverlust weiteten sie auf rund 27 Prozent aus. Auch für diesen Zeitraum rangieren sie im Index der mittelgroßen Börsenunternehmen weit hinten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Händler sprachen von einem durchwachsenen Zwischenbericht mit besser als prognostiziert ausgefallenen Umsätzen, aber einer enttäuschenden Margenentwicklung. Den vagen Ausblick habe CTS Eventim wie erwartet bestätigt.

Analysten attestierten dem Unternehmen eine insgesamt erwartungsgemäße Geschäftsentwicklung. Das Umsatzwachstum und das Ergebnis je Aktie seien sehr stark ausgefallen, lobte Olivier Calvet von der Schweizer Bank UBS. Weniger positiv seien aber Aussagen über unter Druck stehende Margen im Ticketgeschäft sowie die Aussagen zum selbst gebauten und betriebenen Großveranstaltungsort Unipol Dome in Mailand gewesen.

Lara Simpson von der US-Bank JPMorgan konstatierte eine intakte Geschäftsdynamik. Vom Kapitalmarkttag am 20. November in Mailand erwartet sie einen frischen 360-Grad-Überblick der Unternehmensstrategie. Annick Maas vom US-Analysehaus Bernstein Research erhofft sich von der Veranstaltung Neuigkeiten, insbesondere die Bekanntgabe von Zielen für das Jahr 2030./gl/tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,51 % und einem Kurs von 57,25 auf Tradegate (21. August 2026, 11:53 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -8,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,67 %. Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,51 Mrd.. CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +53,58 %/+74,52 % bedeutet.





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