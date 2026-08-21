AKTIE IM FOKUS 2
CTS Eventim dämmen Verluste deutlich ein
- CTS Eventim meldet zweistelliges Wachstum
- Anleger reagieren verhalten auf Margendruck
- Aktienverlust seit Jahresbeginn auf 27 Prozent
(neu: Kurs, Experten, Details)
FRANKFURT (dpa-AFX) - CTS Eventim hat am Freitag mit Geschäftszahlen für etwas Verstimmung unter den Anlegern gesorgt. Nach dem anfänglichen Kursrutsch um bis zu 9,5 Prozent, der mit einem Tief seit Anfang Juli einher ging, dämmten die Aktien ihr Minus aber zuletzt auf weniger als zwei Prozent ein. Damit blieben sie aber unter den schwächsten Werten im MDax . Ihren Jahresverlust weiteten sie auf rund 27 Prozent aus. Auch für diesen Zeitraum rangieren sie im Index der mittelgroßen Börsenunternehmen weit hinten.
Der Ticketvermarkter und Veranstalter berichtete für das zweite Quartal erneut ein prozentual zweistelliges Wachstum für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda). Im Vergleich zum Jahresauftakt schwächte sich die Dynamik jedoch ab. An den Zielen für 2026 hält das Unternehmen fest.
Händler sprachen von einem durchwachsenen Zwischenbericht mit besser als prognostiziert ausgefallenen Umsätzen, aber einer enttäuschenden Margenentwicklung. Den vagen Ausblick habe CTS Eventim wie erwartet bestätigt.
Analysten attestierten dem Unternehmen eine insgesamt erwartungsgemäße Geschäftsentwicklung. Das Umsatzwachstum und das Ergebnis je Aktie seien sehr stark ausgefallen, lobte Olivier Calvet von der Schweizer Bank UBS. Weniger positiv seien aber Aussagen über unter Druck stehende Margen im Ticketgeschäft sowie die Aussagen zum selbst gebauten und betriebenen Großveranstaltungsort Unipol Dome in Mailand gewesen.
Lara Simpson von der US-Bank JPMorgan konstatierte eine intakte Geschäftsdynamik. Vom Kapitalmarkttag am 20. November in Mailand erwartet sie einen frischen 360-Grad-Überblick der Unternehmensstrategie. Annick Maas vom US-Analysehaus Bernstein Research erhofft sich von der Veranstaltung Neuigkeiten, insbesondere die Bekanntgabe von Zielen für das Jahr 2030./gl/tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,51 % und einem Kurs von 57,25 auf Tradegate (21. August 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -8,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,67 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,51 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +53,58 %/+74,52 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306
Das denkt die wallstreetONLINE Community über CTS Eventim. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber CTS Eventim eingestellt.
ich denke die Aktie ist günstig und hat weiteres potential,
Und bei solchen Zahlen wird der Kurs erstmal bis auf 54 Euro abverkauft, wie Krank kann Börse sein .
CTS Eventim: Umsatz und Ergebnis im 1. Halbjahr 2026 stark gewachsen
Dynamisches Wachstum prägt das erste Halbjahr 2026: Der Konzern legt bei Umsatz, Ertrag und Ergebnis je Aktie deutlich zu – getragen von starkem Ticketing und Live Entertainment
Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 16,9 % auf 1,513 Mrd. Euro; das Adjusted EBITDA erhöhte sich um 12,4 % auf 225,4 Mio. Euro.
Das EBIT wuchs um 15,3 % auf 174,6 Mio. Euro, während das Ergebnis je Aktie um 34,2 % auf 1,25 Euro zulegte.
Das Ticketing-Segment steigerte den Umsatz um 13,9 % auf 473,3 Mio. Euro und das Adjusted EBITDA um 3,4 % auf 172,5 Mio. Euro.
Im Live-Entertainment-Segment erhöhte sich der Umsatz um 18,6 % auf 1,061 Mrd. Euro; das Adjusted EBITDA sprang um 57,1 % auf 52,9 Mio. Euro.
Das Wachstum im Live Entertainment wurde insbesondere durch ein starkes internationales Portfolio aus Tourneen, Konzerten und Festivals in Deutschland, Italien und den USA getragen.
Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026 und blickt optimistisch auf den weiteren Geschäftsverlauf.