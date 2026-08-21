Salzgitter Aktie - Kurs legt am 21.08.2026 stark zu

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Salzgitter. Mit einer Performance von +5,60 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Salzgitter Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,53 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 51,38€, mit einem Plus von +5,60 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Salzgitter Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -14,20 % verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um -6,24 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,19 %. Im Jahr 2026 gab es für Salzgitter bisher ein Plus von +20,46 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,83 % geändert.

Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,24 % 1 Monat -12,19 % 3 Monate -14,20 % 1 Jahr +119,82 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Stand: 21.08.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,10 Mrd.EUR € wert.

Die zuletzt schwächelnden Rohstoffwerte haben am Freitag von Impulsen aus China profitiert. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Basic Resources lief seinen seit Anfang Juni vorherrschenden Korrekturtrend an. Angeführt wurde er von Aktien des …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nucor, ThyssenKrupp und Co.

Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,75 %. ThyssenKrupp notiert im Plus, mit +4,06 %. voestalpine notiert im Plus, mit +2,00 %. ArcelorMittal legt um +2,40 % zu

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Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.