Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 21.08.26
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In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 21.08.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Gold (+1,40 %) genz vorne. Gefolgt von Silber 1 Unze Fixing (+2,01 %), EUR/USD (Euro / US Dollar) (+0,19 %), Deutsche Lufthansa AG (-0,60 %), EURO STOXX 50 Price Index (+0,27 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Gold
|VD23R7
|Long
|2,37
|2,69 Mio.
|Silber 1 Unze Fixing
|BD2ZXR
|Long
|8,06
|1,70 Mio.
|EUR/USD (Euro / US Dollar)
|DY3A4U
|Long
|25,13
|264,38 Tsd.
|Gold
|CJ1U11
|Long
|1,67
|206,34 Tsd.
|Deutsche Lufthansa AG
|VD390B
|Long
|2,60
|206,25 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Rheinmetall AG
|SX5RW2
|Long
|7,96
|99,77 Tsd.
|S&P 500
|PM2K9Y
|Long
|29,42
|72,10 Tsd.
|S&P 500
|PM2K9X
|Long
|30,79
|70,00 Tsd.
|Deutsche Telekom AG
|PL1G50
|Long
|8,45
|35,50 Tsd.
|Allianz SE
|SJ7959
|Long
|16,14
|33,40 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Classic
|DY5JNK
|179,57 Tsd.
|Meta Platforms
|
Classic
|PL5R5Y
|121,33 Tsd.
|LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton SE
|
Classic
|FE4HM7
|100,02 Tsd.
|Tesla
|
Classic
|PM7ATB
|82,33 Tsd.
|E.ON SE
|
Classic
|DN2QN9
|50,03 Tsd.
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