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    Umsatzspitzenreiter

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    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 21.08.26

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 21.08.26
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    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 21.08.26 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Gold (+1,40 %) genz vorne. Gefolgt von Silber 1 Unze Fixing (+2,01 %), EUR/USD (Euro / US Dollar) (+0,19 %), Deutsche Lufthansa AG (-0,60 %), EURO STOXX 50 Price Index (+0,27 %).

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    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Gold VD23R7 Long 2,37 2,69 Mio.
    Silber 1 Unze Fixing BD2ZXR Long 8,06 1,70 Mio.
    EUR/USD (Euro / US Dollar) DY3A4U Long 25,13 264,38 Tsd.
    Gold CJ1U11 Long 1,67 206,34 Tsd.
    Deutsche Lufthansa AG VD390B Long 2,60 206,25 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Rheinmetall AG SX5RW2 Long 7,96 99,77 Tsd.
    S&P 500 PM2K9Y Long 29,42 72,10 Tsd.
    S&P 500 PM2K9X Long 30,79 70,00 Tsd.
    Deutsche Telekom AG PL1G50 Long 8,45 35,50 Tsd.
    Allianz SE SJ7959 Long 16,14 33,40 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    EURO STOXX 50 Price Index
    Classic
    		DY5JNK 179,57 Tsd.
    Meta Platforms
    Classic
    		PL5R5Y 121,33 Tsd.
    LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton SE
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    		FE4HM7 100,02 Tsd.
    Tesla
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    		PM7ATB 82,33 Tsd.
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