Wie Marcus Held komplexe Immobilienprojekte aus der Krise führt

Die Immobilienbranche kennt derzeit kaum Routine. Steigende Bau- und Finanzierungskosten, langwierige Genehmigungsverfahren und immer komplexere Regulierung setzen Projektentwickler und Umsetzer unter Druck. Trotz professioneller Vorbereitung ist jedes Vorhaben eine Gleichung mit mehreren Unbekannten. Hinzu kommen stockende Baustellen, Nachtragsforderungen, Konflikte mit Generalunternehmern, Investoren oder Gesellschaftern sowie Banken, die plötzlich zusätzliche Sicherheiten und Nachweise verlangen. Viele Projekte geraten dadurch ins Wanken, obwohl ihre wirtschaftliche Grundlage intakt ist – und gerade Wohnraum dringend benötigt wird.

Mit solchen Situationen beschäftigt sich auch Marcus Held. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete und Volljurist begleitet mit seiner MH Consulting Projektentwickler, Investoren, Family Offices und Immobilienunternehmen, wenn Vorhaben ins Stocken geraten oder schwierige Entscheidungen anstehen. Dabei übernimmt er je nach Projekt unterschiedliche Rollen, etwa als Krisenmanager, Sparringspartner oder erfahrener Projektentwickler. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich festgefahrene Prozesse wieder ordnen und Projekte unter schwierigen Bedingungen weiterführen lassen.

Marcus Held schafft wieder Struktur

Wer ein Immobilienprojekt entwickelt, muss heute weit mehr beherrschen als Planung und Finanzierung. Kaum eine Branche vereint so viele Akteure mit unterschiedlichen Interessen. Behörden, Banken, Investoren, Bauunternehmen, Planer und Kommunen verfolgen jeweils eigene Ziele. Hinzu kommen politische und regulatorische Vorgaben aus Bund und EU. Schon kleinere Probleme können deshalb eine Kettenreaktion auslösen.

Marcus Held übernimmt Mandate häufig genau dann, wenn andere keinen Ausweg mehr sehen. Wo Fronten verhärtet sind, Baustellen stillstehen oder Finanzierungen zu scheitern drohen, übernimmt er die Koordination und bringt die Beteiligten wieder ins Handeln. „Wenn ein Immobilienprojekt feststeckt, hilft es nicht, noch mehr Gutachten zu schreiben. Entscheidend ist, dass wieder gehandelt und zwischen allen Beteiligten gesprochen wird“, beschreibt er seinen Ansatz. Dabei geht es nicht darum, Schuldige zu suchen. Vielmehr analysiert Held die wirtschaftliche Situation, prüft Entscheidungswege und sucht in offener Kommunikation mit allen Beteiligten gemeinsam tragfähige Lösungen. Er sorgt dafür, dass Entscheidungen wieder getroffen werden, „dies ist häufig nicht mehr möglich, wenn nur noch per Brief diskutiert oder gar gestritten wird“, so Held.

Kommunikation ist alles

„Am Ende geht es fast immer darum, die Beteiligten wieder an einen Tisch zu bringen. Solange nur übereinander statt miteinander gesprochen wird, kommt kein Projekt voran“, sagt Held. Gerade in schwierigen Projekten sind Kommunikation und Vertrauen häufig genauso wichtig wie Finanzierung und Planung.

Marcus Held kennt diese Situationen aus unterschiedlichen Perspektiven – und genau das hebt ihn von vielen klassischen Beratern von Immobilienprojekten ab: Als Bürgermeister verantwortete er große Investitions- und Stadtentwicklungsprojekte im zweistelligen Millionenbereich. Er führte eine städtische Immobiliengesellschaft mit Tochterunternehmen und koordinierte komplexe Vorhaben zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Aus dieser Zeit bringt er umfassende Managementerfahrung und praktische Kenntnisse der Immobilienentwicklung gleichermaßen mit – von der Grundstücksakquise über Planung und Finanzierung bis hin zur Vermarktung. Marcus Held weiß: „Zeit ist Geld, und Zeit lässt sich einsparen, wenn von Anfang an eine stringente Vorgehensweise gerade gegenüber den genehmigenden Behörden verfolgt wird“, eine der Kernkompetenzen Helds.

Macher und Manager

Diese Erfahrungen prägen seine heutige Arbeit. Held kennt die Anforderungen von Investoren ebenso wie die Denkweise von Finanzieren, Behörden und kommunalen Entscheidungsträgern. Er weiß, welche Prozesse Projekte beschleunigen und welche sie ausbremsen. „Ich verstehe mich nicht als Berater, der nach einer Analyse wieder verschwindet. Ich begleite Projekte bis zu dem Punkt, an dem sie wieder stabil laufen“, sagt Held. Gerade in wirtschaftlich angespannten Marktphasen gewinnt diese operative Unterstützung an Bedeutung. Denn jede Verzögerung kostet Zeit, Kapital und oftmals auch Vertrauen.

Am größten ist sein Hebel, wenn er bereits in einer frühen Projektphase eingebunden wird. „Auch wenn ich ein ausgesprochener Krisenmanager bin – am liebsten arbeite ich von Anfang an mit. Dann lassen sich viele Konflikte vermeiden“, sagt er. Klare Verantwortlichkeiten, belastbare Kommunikationsstrukturen und eine realistische Einschätzung der Risiken schaffen die Grundlage dafür, dass anspruchsvollen Immobilienprojekten nicht aus dem Ruder laufen. „Denn gerade in der Immobilienwirt häufig nicht die bessere Idee über den Erfolg, sondern die Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen konsequent zu handeln“, so Helds Fazit.