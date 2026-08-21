🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASM International AktievorwärtsNachrichten zu ASM International

    Weltmarktführer im Verborgenen

    1145 Aufrufe 1145 0 Kommentare 0 Kommentare

    ASM International: Ohne diese Maschinen entstehen die Chips der Zukunft nicht

    Ohne ASM International läuft bei SK Hynix, Samsung und TSMC kaum etwas: Der Halbleiterausrüster liefert die Maschinen für modernste Chips – und will seinen Marktanteil weiter ausbauen.

    Für Sie zusammengefasst
    • ASM liefert Anlagen für modernste Chips
    • Höherer Marktanteil bei 1,4-Nanometer-Chips
    • ALD, Epi und CVD sichern technologische Vorteile
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Weltmarktführer im Verborgenen - ASM International: Ohne diese Maschinen entstehen die Chips der Zukunft nicht
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    ASM International rechnet bei der nächsten Chipgeneration mit einem höheren Marktanteil – und zwar auf mehreren Fronten gleichzeitig. Das gab das Unternehmen nach Gesprächen mit CEO Hichem M'Saad und CFO Paul Verhagen bekannt. Die Bank of America bekräftigt ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1.457 Euro.

    Zum Verständnis: ASM International stellt selbst keine Chips her, sondern baut die Maschinen, die Hersteller wie SK Hynix, Samsung oder TSMC für ihre Fertigung brauchen. Als Weltmarktführer bei ALD-Anlagen (Atomic Layer Deposition) liefert das Unternehmen die Technik, mit der hauchdünne Materialschichten Atom für Atom auf Siliziumscheiben aufgetragen werden. Ohne dieses Verfahren ließen sich die winzigen Strukturen moderner Speicher- und Logikchips nicht herstellen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ASM International!
    Short
    891,06€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 12,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    766,13€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 11,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Fokus steht die 1,4-Nanometer-Generation. Dort erwartet ASM einen höheren Marktanteil als noch bei 2-Nanometer-Chips. Neben Logikchips rückt der Speicherbereich in den Fokus. Die aktuelle DRAM-Stärke basiert noch auf reiner Kapazitätsausweitung, künftiges Wachstum soll jedoch aus Marktanteilsgewinnen durch ALD- und Epi-Qualifizierungen kommen.

    Wenig beachtet, aber strategisch bedeutsam: ASM überträgt sein Prozess-Know-how aus der ALD-Entwicklung auf verwandte Verfahren wie Epi und CVD. Neue Niedertemperatur-Precursoren sollen Fertigungsprobleme lösen, die bei immer kleineren Strukturen entstehen. Wer Chemie und Maschine gemeinsam entwickelt, sichert sich einen Vorsprung, den Wettbewerber nur schwer aufholen können.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die ASM International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 830EUR auf Tradegate (21. August 2026, 11:56 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 875,70, was eine Steigerung von +6,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Weltmarktführer im Verborgenen ASM International: Ohne diese Maschinen entstehen die Chips der Zukunft nicht Ohne ASM International läuft bei SK Hynix, Samsung und TSMC kaum etwas: Der Halbleiterausrüster liefert die Maschinen für modernste Chips – und will seinen Marktanteil weiter ausbauen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     