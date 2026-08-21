Weltmarktführer im Verborgenen
ASM International: Ohne diese Maschinen entstehen die Chips der Zukunft nicht
Ohne ASM International läuft bei SK Hynix, Samsung und TSMC kaum etwas: Der Halbleiterausrüster liefert die Maschinen für modernste Chips – und will seinen Marktanteil weiter ausbauen.
- ASM liefert Anlagen für modernste Chips
- Höherer Marktanteil bei 1,4-Nanometer-Chips
- ALD, Epi und CVD sichern technologische Vorteile
- Report: Achtung, Korrektur!
ASM International rechnet bei der nächsten Chipgeneration mit einem höheren Marktanteil – und zwar auf mehreren Fronten gleichzeitig. Das gab das Unternehmen nach Gesprächen mit CEO Hichem M'Saad und CFO Paul Verhagen bekannt. Die Bank of America bekräftigt ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1.457 Euro.
Zum Verständnis: ASM International stellt selbst keine Chips her, sondern baut die Maschinen, die Hersteller wie SK Hynix, Samsung oder TSMC für ihre Fertigung brauchen. Als Weltmarktführer bei ALD-Anlagen (Atomic Layer Deposition) liefert das Unternehmen die Technik, mit der hauchdünne Materialschichten Atom für Atom auf Siliziumscheiben aufgetragen werden. Ohne dieses Verfahren ließen sich die winzigen Strukturen moderner Speicher- und Logikchips nicht herstellen.
Im Fokus steht die 1,4-Nanometer-Generation. Dort erwartet ASM einen höheren Marktanteil als noch bei 2-Nanometer-Chips. Neben Logikchips rückt der Speicherbereich in den Fokus. Die aktuelle DRAM-Stärke basiert noch auf reiner Kapazitätsausweitung, künftiges Wachstum soll jedoch aus Marktanteilsgewinnen durch ALD- und Epi-Qualifizierungen kommen.
Wenig beachtet, aber strategisch bedeutsam: ASM überträgt sein Prozess-Know-how aus der ALD-Entwicklung auf verwandte Verfahren wie Epi und CVD. Neue Niedertemperatur-Precursoren sollen Fertigungsprobleme lösen, die bei immer kleineren Strukturen entstehen. Wer Chemie und Maschine gemeinsam entwickelt, sichert sich einen Vorsprung, den Wettbewerber nur schwer aufholen können.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die ASM International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 830EUR auf Tradegate (21. August 2026, 11:56 Uhr) gehandelt.