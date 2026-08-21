ASM International: Ohne diese Maschinen entstehen die Chips der Zukunft nicht

Ohne ASM International läuft bei SK Hynix, Samsung und TSMC kaum etwas: Der Halbleiterausrüster liefert die Maschinen für modernste Chips – und will seinen Marktanteil weiter ausbauen.

ASM International rechnet bei der nächsten Chipgeneration mit einem höheren Marktanteil – und zwar auf mehreren Fronten gleichzeitig. Das gab das Unternehmen nach Gesprächen mit CEO Hichem M'Saad und CFO Paul Verhagen bekannt. Die Bank of America bekräftigt ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1.457 Euro. Zum Verständnis: ASM International stellt selbst keine Chips her, sondern baut die Maschinen, die Hersteller wie SK Hynix, Samsung oder TSMC für ihre Fertigung brauchen. Als Weltmarktführer bei ALD-Anlagen (Atomic Layer Deposition) liefert das Unternehmen die Technik, mit der hauchdünne Materialschichten Atom für Atom auf Siliziumscheiben aufgetragen werden. Ohne dieses Verfahren ließen sich die winzigen Strukturen moderner Speicher- und Logikchips nicht herstellen.